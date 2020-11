Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Facelift nur für den Plug-in-Hybrid

Der japanische Autobauer Mitsubishi spendiert dem Crossover-Modell Eclipse Cross ein Facelift. Neu an Bord ist auch ein Plug-in-Hybrid-Antrieb. Dieses Modell kommt auch nach Deutschland.

Ende Juli 2020 schockte Mitsubishi seine europäischen Kunden mit der Nachricht, die Einführung neuer Modelle in Europa einzufrieren. Trotzdem kündigen die Japaner jetzt für das erste Quartal 2021 die Facelift-Version des Kompakt-SUVs Eclipse Cross für den deutschen Markt an. Allerdings nur in der Variante als Plug-in-Hybrid; ansonsten bleibt es bei der bisherigen Modellgeneration.

An Front und Heck modernisiert

Neben dem anderen Antriebskonzept bekommt der Eclipse Cross ein neues Design. Mit gewachsenen Überhängen an Front und Heck soll der Eclipse Cross dynamischer wirken. Nebenbei erhält der Eclipse Cross einen aufgefrischten Kühlergrill, eine anders geformte Frontschütze und modifizierte Scheinwerfer. Das modernisierte Heck kennzeichnen eine neue Heckklappe sowie eine im Sechseck-Look geformte Heckscheibe. Die soll an alte Reserveradhalterungen erinnern und zudem mehr Übersicht nach hinten bieten. Insgesamt legt der Eclipse Cross mit den Änderungen um 140 Millimeter in der Gesamtlänge zu. Der Kofferraum wächst um 18 Prozent und bietet nun 405 Liter Stauraum.

Das Interieur setzt auf neue dunkle Oberflächenmaterialien sowie silberne Applikationen. Zur Standardausrüstung zählt ein jetzt acht Zoll großes Display in der Armaturentafel, das näher an den Fahrer heranrückt. Das Touchpad auf der Mittelkonsole entfällt zugunsten von mehr Stauraum.

Plug-in-Hybrid aus dem Outlander PHEV

Beim Plug-in-Hybrid-Antrieb greift Mitsubishi ins eigene Regal. Der elektrifizierte Antriebsstrang stammt aus dem Outlander PHEV und wird für den Eclipse Cross angepasst. An beiden Achsen arbeitet je ein Elektromotor; ein 2,4-Liter-Benziner dient als Generator, kann aber auch direkt die Vorderräder antreiben. Im Outlander liegt die Systemleistung bei 224 PS, die rein elektrische Reichweite beträgt 54 Kilometer. Für den Eclipse Cross nennen die Japaner noch keine Daten. Auf anderen Märkten wird der Eclipse Cross zudem mit einem 150 PS und 250 Nm starken 1,5-Liter-Turbobenziner angeboten, der wahlweise mit Front- oder Allradantrieb kombiniert werden kann. Immer an Bord ist ein CVT-Getriebe. Ob dieser Antrieb auch nach Europa kommt, darüber ist noch nicht entschieden; auf absehbare Zeit sieht es nicht danach aus.

Politik unterstützt Plug-in-Hybride

Im Zuge der von der Politik gewünschten Elektrifizierung des Individualverkehrs gelten Plug-in-Hybride als modern und umweltschonend. Sobald das Fahrzeug einen Stecker hat und einen bestimmten Kostenrahmen nicht überschreitet, gibt es bei einer Neuanschaffung eine Prämie vom Steuerzahler. Aktuell kostet das Basismodell des Eclipse Cross (Handschaltung, Frontantrieb und 163-PS-Benziner) 20.754 Euro. Die Version mit Allradantrieb, Automatik und 148-PS-Diesel geht bei 30.794 Euro los – inklusive der aktuell auf 16 Prozent abgesenkten Mehrwertsteuer.

Mitsubishi Hier der aktuell in Deutschland angebotene Mitsubishi Eclipse Cross in der Version mit Dieselmotor.

Eclipse Cross PHEV mit verdoppelter Förderprämie

Zum Marktstart Anfang 2021 kommt der neue Mitsubishi Outlander PHEV zunächst als Sondermodell "Intro-Edition". Zur Ausstattung des Modells gehören unter anderem Bi-LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, 3D-Kamerasystem, Head-Up-Display und Verkehrszeichenerkennung. Die Intro-Edition wird für einen Listenpreis von 45.390 Euro angeboten und liegt damit beim Nettopreis unter der 40.000-Euro-Marke, bei der die volle Förderung durch den Umweltbonus möglich ist. Schon vor Verkaufsstart gibt es allerdings den ersten Rabatt: Mitsubishi Deutschland spricht davon, den Hersteller-Anteil des Umweltbonus auf eine Gesamthöhe von brutto 4.500 Euro aufzustocken. Entsprechend steht dann – nach Förderung – ein effektiver Kaufpreis von 36.390 Euro für Privatkunden zu Buche.

Mitsubishi Mitsubishi bietet für den Eclipse Cross neues Zubehör an - im Bild ein Heckschweller mit Unterfahrschutz-Optik.

Fazit

Es gibt Hoffnung für Mitsubishi in Europa: Die jetzt angekündigte Facelift-Version des Eclipse Cross mit Plug-in-Hybrid passt perfekt zum aktuellen europäischen Markt – das sieht auch der japanische Hersteller so. Sie startet im Frühjahr 2021.

Unsere Meinung: Natürlich soll Mitsubishi in Europa am Start bleiben und natürlich sollen die neuen Modelle auch europäischen Kunden zur Verfügung stehen. Der Eclipse Cross Plug-in-Hybrid ist ein überzeugendes Argument gegen die deprimierende Einfrier-Meldung von Ende Juni 2020.