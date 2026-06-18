Neue Stellantis-Basis-Transporter: Doblo, Combo, Partner und Berlingo als Billig-Varianten

Der Stellantis-Konzern ergänzt sein Transporterangebot um einen neuen Kompakttransporter. Das SCV (Smart Compact Van) getaufte Modell tritt mit einer angepassten Ausstattung, leicht modifizierter Optik und vor allem mit einem weiter abgesenkten Grundpreis an.

Bekannte Plattform, neue Namen Wirklich neu ist der SCV allerdings nicht. Die Stellantis-Marken Peugeot, Citroën, Opel und Fiat ergänzen das bestehende Portfolio von Partner, Berlingo, Combo und Doblo lediglich um neue Modellvarianten. Entsprechend hören die neuen Basismodelle auf die Namen Citroën Berlingo First, Fiat Doblò Easypro, Opel Combo Start und Peugeot Partner Active.

Der Bestellstart ist für September vorgesehen, die Markteinführung soll dann im November erfolgen. Konkrete Preise nennen die Marken noch nicht, versprochen werden aber Grundpreise, die unter denen der bisherigen Modellreihen liegen.

Angepasste Ausstattung Zu den Änderungen an den neuen Basismodellen zählen eine neu gestaltete, unlackierte Frontstoßstange, neu gestaltete Türinnenverkleidungen, die mehr Platz bieten sollen, eine neu gezeichnete Armaturentafel sowie ein neu gestalteter Beifahrersitz. Da die meisten Kunden keine dreisitzige Konfiguration benötigen, rückt auf den Beifahrerplatz ein neuer Flexiseat. Hier lässt sich die Sitzfläche hochklappen und bietet so zusätzlichen Laderaum. In Verbindung mit dem "Modutable" entsteht optional eine Arbeits- oder Ablagefläche, etwa für das mobile Büro oder als Tisch für Pausen. Hinzu kommen eine abnehmbare Mittelkonsole mit Getränkehalter und geschlossenem Staufach, zwei geschlossene Staufächer im Armaturenbrett sowie eine Schublade unter dem Sitz.

Sollte doch ein dritter Sitzplatz benötigt werden, kommt die Moduwork-Konfiguration zum Einsatz. Dieser Notsitz lässt sich umfunktionieren: Er bietet ein geschlossenes Staufach und kann mit Beifahrersitz und Klapptisch kombiniert oder als Durchlademöglichkeit für lange Gegenstände genutzt werden.

Zwei Längen, 5 Motoren Auch in den neuen Basismodellen umfasst das Antriebsportfolio zwei Diesel-Varianten (100 und 131 PS), einen Benziner (110 PS) (alle als Handschalter) und auch reinen Elektroantrieb (100 kW). 2027 soll dann noch eine Mild-Hybrid-Version das Angebot ergänzen.

Zu haben sind die neuen Basismodelle in zwei Längen, mit einer Nutzlast von 650 kg bis zu 1 Tonne und einem Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmetern. Preise für die neuen Basismodelle nennen die jeweiligen Marken noch nicht.