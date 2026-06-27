Neuer Audi Q7: Diesel, MHEV und Marktstrategie

Der neue Audi Q7 startet in Europa mit zwei Varianten seines 3,0-Liter-V6-Turbodiesels. Diese Aggregate leisten wahlweise 299 PS und 630 Nm oder 245 PS und 500 Nm Drehmoment. Beide Motoren sind mit der MHEV-plus-Technologie ausgestattet, die einen elektrisch angetriebenen Verdichter sowie einen weiterentwickelten Triebstranggenerator umfasst. Letzterer unterstützt den Antrieb temporär mit bis zu 18 kW (24 PS) zusätzlicher Leistung und sorgt so für ein verbessertes Ansprechverhalten sowie eine höhere Effizienz.

Die Kombination aus Achtgang-Tiptronic-Getriebe und permanentem Quattro-Allradantrieb gewährleistet ein souveränes Fahrerlebnis unter allen Bedingungen. Ergänzt wird das Technikpaket durch ein Stahlfederfahrwerk, das optional durch adaptive Luftfederungen ersetzt werden kann. Diese ermöglichen eine noch präzisere Anpassung an verschiedene Fahrbedingungen – sei es auf der Autobahn oder im leichten Gelände.

Warum Diesel? Audis Marktstrategie für Europa Obwohl der Dieselanteil bei Neuzulassungen in Europa stark gesunken ist – er lag zuletzt bei nur noch rund 6,7 Prozent –, bleibt er in bestimmten Segmenten relevant. Laut Audi basiert die Entscheidung für den Markteinstieg des neuen Q7 als Dieselmodell auf einer genauen Analyse der Kundennachfrage. In Europa ist der Bedarf an effizienten Langstreckenfahrzeugen nach wie vor hoch, insbesondere bei großen SUVs.

Ein Unternehmenssprecher betonte, dass die Wahl des Antriebs je nach Markt unterschiedlich priorisiert werde: "In Europa zeigt sich weiterhin eine hohe Nachfrage nach Dieseln in dieser Fahrzeugklasse." Gleichzeitig plant Audi bereits Erweiterungen des Motorenangebots: Bis Ende 2026 sollen ein V6-Benziner sowie ein Plug-in-Hybrid folgen.

Unterschiede zu internationalen Märkten Während Europa auf Diesel setzt, sieht das Angebot für Nordamerika völlig anders aus. Dort verzichtet Audi vollständig auf Selbstzünderantriebe und bietet stattdessen ausschließlich Benzinmotoren an. Die Basis bildet ein 2,9-Liter-V6-Biturbo mit 435 PS, während das Topmodell SQ7 mit einem 4,0-Liter-V8-Biturbo beeindruckende 600 PS liefert.

Diese Unterschiede spiegeln die unterschiedlichen Präferenzen und regulatorischen Rahmenbedingungen wider: In den USA spielt Hybridisierung kaum eine Rolle, während in Europa zunehmend elektrifizierte Antriebe gefragt sind.

Zukunftsperspektiven: Elektrifizierung und neue Modelle Audi plant bereits weitere Schritte zur Diversifizierung seines Angebots. Neben dem angekündigten Plug-in-Hybrid könnte auch der V8-Benziner des SQ7 irgendwann seinen Weg nach Europa finden – abhängig von der Nachfrage und regulatorischen Entwicklungen. Zudem steht mit dem kommenden Q9 bereits ein noch größeres SUV-Modell in den Startlöchern, das zusätzliche Luxus- und Platzansprüche bedienen soll.