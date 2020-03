Erlkönig Audi RS3 Limousine (2021) Power-Limo mit bis zu 450 PS

Audi bringt 2021 auch die A3 Limousine als RS3 an den Start. Die Ingolstädter testen das Modell derzeit auf offener Straße und wir haben sie dabei erwischt.

Ende 2020 präsentiert Audi den RS3, nur wenig später folgt die Top-Limousine. Auf den Erlkönigfotos sind bereits die ersten Details des Modells zu erkennen: Die Motorhaube scheint sich etwas stärker und konturiert nach vorne zu beugen, der Grill wird deutlich breiter, die Scheinwerfer niedriger. Sie erhalten ein einprägsames LED-Tagfahrlicht im oberen Bereich. Die Schürze weist große Lufteinlässe auf.

Stefan Baldauf Hinter den Leichtmetallfelgen ist die Bremsanlage mit den roten RS-Bremssätteln zu sehen.

An der Seite fallen die ausgestellten Kotflügel, die großen 19 Zoll-Räder sowie die vergrößerte Bremsanlage mit den roten Bremssätteln samt RS-Logo auf. Am Heck macht sich eine Spoilerlippe breit, die Leuchten kommen ebenfalls grimmig daher und in der neuen Schürze lugen rechts und links zwei massive ovale Endrohre heraus.

RS3 Limousine mit 420 PS

Als Antrieb kommt auch bei der RS3 Limousine der 2,5 Liter große Reihen-Fünfzylinder zum Einsatz, der dank Turboaufladung auf 420 PS, in einer Performance-Version sogar auf 450 PS kommen wird. Schließlich erreicht der Vorgänger schon 400 PS und 480 Nm Drehmoment. Gekoppelt ist der Fünfzylinder mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Dank Partikelfilter und Wassereinspritzung sollen die Emissionen im Zaum gehalten werden.

Für den Innenraum hält Audi die typischen RS-Insignien bereit: unten abgeflachtes Sportlenkrad, Sportsitze, Alu-Applikationen, Kontrastnähte sowie diverse RS-Plaketten.

Neben den RS3-Modellen wird Audi auch noch die S3-Versionen mit aufgeladenem Vierzylinder und einer Leistung von rund 330 PS liefern.