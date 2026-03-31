Neuer BMW iX3 40 vorgestellt: Was das Basismodell des iX3 kann und kostet

Der iX3 ist für BMW ein durchschlagender Erfolg, die Lieferzeiten lang. Dabei war bislang nur der iX3 50 als einziges Modell am Start. Jetzt schiebt BMW die neue Einstiegsvariante nach, die voraussichtlich für noch mehr Gedrängel bei den Händlern sorgen wird. Wobei "Einstieg" etwas untertrieben ist, denn sowohl leistungsmäßig als auch beim Preis ist der neue iX3 40 kein Sparbrötchen.

Hinterachs-Antrieb Im iX3 40 arbeitet die sechste Generation der BMW eDrive-Technologie. Die Architektur basiert hier ebenfalls auf der 800-Volt-Technik und integriert eine stromerregte Synchronmaschine an der Hinterachse. Der Elektromotor leistet 235 kW/320 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 500 Nm bereit. Damit beschleunigt der iX3 40 in 5,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

Zum Vergleich: Der iX3 50 xDrive nutzt ein Allradsystem mit zwei Elektromotoren und kommt auf eine Systemleistung von 345 kW/469 PS sowie 645 Nm Drehmoment. Die Beschleunigung fällt mit 4,9 Sekunden entsprechend kürzer aus, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h.

Auch bei der Batterie zeigen sich Unterschiede. Der Akku des iX3 40 verfügt über einen nutzbaren Energiegehalt von 82,6 kWh. Zum Einsatz kommen neu entwickelte Lithium-Ionen-Rundzellen mit erhöhter Energiedichte, die direkt in die Struktur des Fahrzeugs integriert sind. Diese Cell-to-Pack-Bauweise reduziert Bauteile und Gewicht. Die grundsätzliche Technik ist damit bei beiden Modellen gleich, lediglich die Kapazität unterscheidet sich. Die maximale Reichweite gibt BMW mit bis zu 635 Kilometern nach WLTP an.

26 kWh geringere Batterie-Kapazität Der iX3 50 xDrive nutzt zum Vergleich eine deutlich größere Batterie mit 108,7 kWh und erreicht je nach Konfiguration Reichweiten von 678 bis 805 Kilometern. Unterschiede gibt es auch bei der Ladeleistung. Während der iX3 40 mit bis zu 300 kW Gleichstrom lädt, sind beim iX3 50 bis zu 400 kW möglich. Die Ladezeiten von zehn auf 80 Prozent liegen bei beiden Varianten bei rund 21 Minuten, die nachladbare Reichweite in zehn Minuten fällt beim stärkeren Modell entsprechend höher aus.

Serienmäßig unterstützt der iX3 40 Wechselstromladen mit bis zu 11 kW, optional sind 22 kW möglich. Hinzu kommen bidirektionale Ladefunktionen, die das Fahrzeug sowohl als Energiespeicher für externe Verbraucher als auch für die Einbindung ins Hausnetz nutzbar machen.

Optisch keine Unterschiede Optisch orientiert sich das Einstiegsmodell vollständig am größeren Bruder. Die reduzierte Formensprache der Neuen Klasse zeigt sich in klaren Flächen, präzisen Linien und großen Glasanteilen. Markentypische Elemente wie das neu interpretierte Vier-Augen-Gesicht bleiben erhalten. Unterschiede zwischen den Varianten ergeben sich im Exterieur und Interieur nicht, da die Ausstattungslinien identisch ausgeführt sind.

Im Innenraum setzt BMW auf das neue Anzeige- und Bedienkonzept Panoramic iDrive. Es kombiniert ein zentrales Display mit einer Anzeige über die gesamte Breite der Frontscheibe. Gesteuert wird das System über Touch, physische Bedienelemente und Sprache. Der BMW Intelligent Personal Assistant spielt dabei eine zentrale Rolle und wurde um Funktionen auf Basis von Amazon Alexa+ erweitert. Die zugrundeliegende KI ermöglicht eine dialogorientierte Interaktion und den Zugriff auf cloudbasierte Dienste.

Panoramic iDrive Technisch basiert der iX3 40 wie das Topmodell auf einer neuen Elektronik- und Softwarearchitektur. Vier zentrale Rechner steuern die wichtigsten Fahrzeugsysteme. Der Steuerungscomputer "Heart of Joy" übernimmt die Regelung von Antrieb und Fahrdynamik und arbeitet laut Hersteller deutlich schneller als bisherige Systeme. Eine Besonderheit ist die sogenannte Soft-Stop-Funktion, die das Fahrzeug beim Verzögern nahezu ruckfrei bis zum Stillstand bringt.

Marktstart und Preis Der Marktstart des iX3 40 ist für den Sommer 2026 vorgesehen. Der Grundpreis liegt bei 63.400 Euro und damit um exakt 7.500 Euro unter dem iX3 50 xDrive, der laut Preisliste bei 70.900 Euro startet.