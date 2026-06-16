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Neuer Flat-Pane-V8 mit Daten-Enttäuschung: Mercedes-AMG GLS 63 4-Matic+ Facelift

Mercedes-AMG GLS 63 4-Matic+ Facelift
Das kann der neue Flat-Plane-V8 im XXL-Benz

Mercedes-AMG führt seinen neuen V8-Motor nun auch im GLS ein. Bei den reinen Daten ist der Antriebsfortschritt allerdings nicht erkennbar.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.06.2026
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Mercedes-AMG überarbeitet den GLS 63 4-Matic+ und rückt dabei vor allem Technik und Detailarbeit in den Vordergrund. Der große Power-SUV der AMG-Modellpalette bleibt beim bekannten Konzept: V8-Biturbo-Motor, Allradantrieb und eine aufwendige Fahrwerksregelung sollen Leistung mit Langstrecken- und Alltagskomfort verbinden. Platz gibt es weiterhin für bis zu sieben Personen.

Neuer 4,0-Liter-V8-Biturbo mit Mildhybrid

Im Zentrum des tiefgreifenden Facelifts steht der 4,0-Liter-V8-Biturbo, der in einer rundum weiterentwickelten Ausbaustufe antritt und nun die Bezeichnung "AMG M177 Evo" trägt. Dabei steht die neue Flat-Plane-Kurbelwelle im Fokus. Doch auch die Ein- und Auslasskanäle, die Einlassnockenwelle, das Einspritzsystem sowie das Verdichterrad und Turbolader-Gehäuse haben die AMG-Triebwerksingenieure modifiziert. "Das Ergebnis ist ein Motor, der mit agilem Ansprechverhalten, hoher Leistungsfähigkeit und ausgeprägter Drehfreude überzeugt – und gleichzeitig die immer anspruchsvoller werdenden Regularien weltweit erfüllt", sagt AMG-Chef Michael Schiebe, der gleichzeitig im Konzernvorstand sitzt.

An den technischen Daten ändert sich im Vergleich zum GLS 63 4-Matic+ in der Vor-Facelift-Spezifikation jedoch nichts: Der Motor leistet weiterhin 450 kW beziehungsweise 612 PS, das maximale Drehmoment liegt unverändert bei 850 Newtonmetern. Mercedes-AMG gibt für den Sprint von 0 auf 100 km/h 4,2 Sekunden an. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 280 km/h, allerdings nur bei Buchung des optionalen AMG Driver’s Package (ansonsten 250 km/h).

Ergänzt wird der Flat-Plane-V8 durch ein 48-Volt-Mildhybrid-System mit dem integrierten Starter-Generator (ISG) der zweiten Generation. Das System steuert kurzfristig bis zu 17 kW (23 PS) und höchstens 205 Newtonmeter bei, vor allem bei niedrigen Drehzahlen. Ebenfalls neu: die AMG-Performance-Auspuffanlage mit Klappensteuerung samt überarbeiteter Abgasnachbehandlung. Für die Kraftübertragung ist das neunstufige AMG-Speedshift-TCT-Getriebe zuständig.

Fahrwerk und Fahrdynamik

Beim Fahrwerk setzt AMG auf die Kombination aus Luftfederung und adaptiver Dämpfung (AMG Ride Control+). Zusätzlich ist die aktive Wankstabilisierung AMG Active Ride Control serienmäßig an Bord, die Seitenneigungen und Karosseriebewegungen reduzieren soll. Laut Hersteller arbeiten die Sensoren mit einer hohen Abtastrate; elektromechanische Stabilisatoren reagieren an Vorder- und Hinterachse. Für schlechte Wege lässt sich das Fahrniveau des neuen Mercedes-AMG GLS 63 4-Matic+ per Knopfdruck um bis zu 20 Millimeter anheben. Im Trail-Modus beträgt der Zuschlag bei der Bodenfreiheit sogar 55 Millimeter.

Über die Fahrprogramme der AMG-Dynamic-Select-Regelung kann der Fahrer oder die Fahrerin zwischen einer komfortorientierten und sportlichen Abstimmung variieren. Der vollvariable 4-Matic+Allradantrieb im AMG-Performance-Setup verteilt die Kraft zwischen Vorder- und Hinterachse. Ein elektronisch geregeltes Hinterachs-Sperrdifferenzial soll die Traktion und das Einlenkverhalten zusätzlich unterstützen – insbesondere bei dynamischer Fahrweise und wechselnden Bedingungen. Das ESP hat AMG für eine präzisere Regelung völlig neu entwickelt.

Typische AMG-Optik

Optisch trägt der GLS 63 das aktuelle AMG-Gesicht: Der mächtige Kühlergrill mit metallisch glänzenden Längsstreben, vergrößerte Lufteinlässe und eine AMG-spezifische LED-Lichtsignatur prägen die Front. Am Heck sind zwei eckige Doppelendrohre und eine Diffusor-Optik gesetzt. Optional stehen unter anderem das AMG-Night-Paket II mit dunklen Chromakzenten sowie Leichtmetall- und Schmiederäder in Dimensionen bis zu 23 Zoll zur Wahl.

Innenraum

Innen kombiniert der Mercedes-AMG GLS 63 4-Matic+ die bekannte SUV-Architektur mit AMG-spezifischen Bedienelementen. Das unten abgeflachte Performance-Lenkrad bringt Fahrfunktionen über AMG-Tasten in Griffnähe, die hochauflösenden Displays mit MB.OS-Betriebssystem stellen unter anderem Parameter wie Drehmomentverteilung oder G-Kräfte dar.

Bei den Materialien nennt Mercedes-AMG Nappa-Leder in mehreren Farbtönen sowie Zierelemente in Carbon oder Aluminium als Highlights bei seinem kräftigen Siebensitzer. Ein Panorama-Schiebedach und zahlreiche Manufaktur-Optionen zur Rundum-Individualisierung sind ebenfalls verfügbar.

Fazit

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