Neuer Kia EV3 GT: Die Krönung des kompakten Stromers

Der EV3 GT basiert auf der E-GMP-Plattform in der Version mit 400-Volt-Technik und verfügt über einen elektrischen Allradantrieb mit zwei Elektromotoren. Die Vorderachse wird von einer E-Maschine mit 145 kW angetrieben, die Hinterachse steuert weitere 70 kW bei. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 215 kW (292 PS). Die Energie liefert eine Batterie mit 81,4 kWh Kapazität. Kia gibt für die Beschleunigung von null auf 100 km/h eine Zeit von 5,8 Sekunden an.

Fahrwerk, Antrieb und GT-Funktionen Im Vergleich zu den regulären EV3-Versionen mit Frontantrieb erhält der GT eine eigenständige technische Auslegung. Dazu zählen ein elektronisch geregeltes Fahrwerk mit GT-spezifischer Abstimmung sowie ein e-Torque-Vectoring zur variablen Momentenverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Serienmäßig fährt der EV3 GT auf 20-Zoll-Leichtmetallrädern mit 245er-Bereifung.

Ein spezieller GT-Fahrmodus passt Leistungsabgabe, Lenkung, Fahrwerkscharakteristik und Anzeigeinstrumente an. Ergänzend setzt Kia auf die Virtual-Gear-Shift-Funktion, die beim Beschleunigen und Verzögern Lastwechsel simuliert. Unterstützt wird dies durch ein aktives Sounddesign, das abhängig von Geschwindigkeit und Leistungsabruf arbeitet.

Innenraum und Ausstattung Auch im Innenraum grenzt sich der EV3 GT deutlich von den zivileren EV3-Ausführungen ab. Zur Serienausstattung gehören GT-spezifische Semi-Bucket-Sitze, ein eigenständiges GT-Lenkrad sowie eine Ambientebeleuchtung, die mit den Fahrmodi gekoppelt ist. Farbige Akzente und eine angepasste Benutzeroberfläche unterstreichen die sportliche Ausrichtung.

Was ist ein Semi-Bucket-Sitz Ein Semi-Bucket-Sitz ist ein sportlich geformter Sitz mit deutlich ausgeprägten Seitenwangen, der den Körper besser abstützt als ein Standardsitz. Im Unterschied zum echten Schalensitz bleibt er voll alltagstauglich und bietet weiterhin umfassende Verstellmöglichkeiten und Komfortfunktionen. Zur Komfort- und Technikliste zählen unter anderem ein Head-up-Display, ein Harman/Kardon-Audiosystem, Digital Key 2.0, Remote Smart Parking Assist, Heckklappe mit automatischer Öffnungsfunktion sowie Vehicle-to-Load. Auf der Assistenzseite sind unter anderem Highway Driving Assist 2, ein navigationsbasierter adaptiver Tempomat, Spurfolgeassistent, Totwinkelüberwachung mit Kamerabild und erweiterte Kollisionsvermeidungsfunktionen an Bord.

Markteinführung und Preise Der Produktionsstart des Kia EV3 GT ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Konkrete Termine für den Verkaufsstart in Europa sowie Preise hat Kia bisher nicht genannt. Auch eine offizielle WLTP-Reichweite liegt derzeit noch nicht vor. Weitere Details sollen näher zum Marktstart folgen.