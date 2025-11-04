Neuer Mercedes CLA Hybrid: Jetzt auch mit Verbrenner-Motoren zum Sparpreis

Damit erweitert der Hersteller sein Angebot um eine Hybrid-Variante, die sowohl im Stadtverkehr als auch auf längeren Strecken mit niedrigem Verbrauch überzeugen soll. Angeboten werden mehrere Leistungsstufen mit Front- oder Allradantrieb sowie verschiedene Ausstattungspakete.

Design und Exterieur Der CLA Hybrid übernimmt weitgehend die Linienführung des elektrischen CLA. Charakteristisch bleibt der zentrale Mercedes-Stern im klassischen Kühlergrill mit Chrommuster, der von einem beleuchteten LED-Ring umrahmt wird. Multibeam-LED-Scheinwerfer mit sternförmiger Tagfahrlichtsignatur und ein Lichtband am Heck prägen den optischen Auftritt.

Für die Individualisierung stehen drei bekannte Ausstattungslinien zur Wahl: Progressive Line, AMG Line und AMG Line Plus. Ergänzend kann das Night-Paket gebucht werden, das dunkle Zierelemente und abgedunkelte Fondscheiben umfasst.

Innenraum und Digitalisierung Der Innenraum des neuen CLA Hybrid ist stärker digitalisiert und auf ein großzügiges Raumgefühl ausgelegt. Ein serienmäßiges Panoramaglasdach erstreckt sich fast über die gesamte Fahrzeuglänge und sorgt für einen hellen Innenraum.

Optional bietet Mercedes-Benz den MBUX Superscreen an, der sich über die gesamte Armaturenbreite zieht. Drei Displays – für Fahrer, Mitte und Beifahrer – sind unter einer gemeinsamen Glasfläche zusammengefasst. Das Infotainmentsystem nutzt künstliche Intelligenz von Microsoft und Google und greift auf Echtzeitinformationen zu, etwa für Navigation und Sprachsteuerung.

Das Bedienkonzept wurde überarbeitet. Das neue Multifunktionslenkrad erhält wieder Walze und Wippe, die Steuerung über das zentrale Touchpad wurde vergrößert. Hinzu kommen Komfortsitze mit Lordosenstütze, eine verbesserte Klimatisierung sowie kabelloses Laden und mehrere USB-C-Anschlüsse.

Zur Ausstattung zählen außerdem eine individuell einstellbare Ambientebeleuchtung und eine Selfie- und Videokamera mit Gesichtserkennung. In der AMG Line setzt Mercedes-Benz auf sportliche Akzente mit roten Ziernähten, Edelstahlpedalen und spezifischen Sitzbezügen.

Antrieb und Technik Im neuen CLA Hybrid arbeitet ein 1,5-Liter-Vierzylindermotor aus der modularen FAME-Baureihe, kombiniert mit einer integrierten E-Maschine. Das System setzt auf ein elektrifiziertes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (8F-eDCT), in das der Elektromotor direkt eingebaut ist. Diese kompakte Bauweise spart Platz und Gewicht und soll die Effizienz erhöhen.

Die Lithium-Ionen-Batterie verfügt über eine Kapazität von 1,3 kWh und versorgt den Elektromotor mit bis zu 22 kW (30 PS) Zusatzleistung. Das Zusammenspiel beider Antriebe ermöglicht rein elektrisches Fahren bei niedriger Last, segeln bis etwa 100 km/h und Rekuperation in allen acht Gängen mit einer Rückgewinnungsleistung von bis zu 25 kW.

Der Vierzylinder arbeitet nach dem Miller-Brennverfahren und erreicht durch ein frühes Schließen der Einlassventile eine Verdichtung von 12:1. Dadurch sinken die Drosselverluste, besonders im Teillastbereich. Weitere Merkmale sind ein Vollaluminium-Kurbelgehäuse mit Nanoslide-Beschichtung, ein integrierter Abgaskrümmer und ein elektrisch angetriebener Klimakompressor mit 48-Volt-Technologie. Die Leistungsstufen reichen von 136 PS (100 kW) im CLA 180 bis 190 PS (140 kW) im CLA 220. In Kombination mit der E-Maschine ergibt sich eine Systemleistung von bis zu 211 PS (155 kW). Je nach Version stehen Front- und Allradantrieb (4-Matic) zur Verfügung.

Mit Verbrauchswerten zwischen 4,9 und 5,8 Liter auf 100 Kilometer und CO₂-Emissionen zwischen 111 und 132 Gramm pro Kilometer gehört der CLA Hybrid laut Hersteller zu den effizientesten Verbrennern der Marke in diesem Segment.

Sicherheit und Assistenzsysteme Alle neuen CLA-Modelle sind in Europa mit einer umfangreichen Sicherheitsausstattung ausgerüstet. Serienmäßig enthalten ist der Abstandsassistent DISTRONIC, der in Kombination mit weiteren Systemen wie dem aktiven Brems- und Spurhalteassistenten zur Grundausstattung gehört. Diese Systeme unterstützen die Fahrerin oder den Fahrer, entbinden aber – wie Mercedes betont – nicht von der Verantwortung für das Fahrzeug.

Neu eingeführt wurde das System MB.Drive, das die bestehenden Komfort- und Sicherheitsfunktionen bündelt. In der Variante MB.Drive Assist erweitert es die DISTRONIC um einen Lenkassistenten und ermöglicht damit teilautomatisiertes Fahren nach SAE-Level 2. Das System hält Spur und Abstand selbstständig und reagiert auf vorausfahrende Fahrzeuge.

Darüber hinaus bietet der CLA Hybrid einen Spurwechselassistenten, der den Wechsel der Fahrspur durch einfaches Antippen des Blinkerhebels unterstützt. Ergänzt wird das Systemangebot durch Parkassistenzfunktionen, die bei Bedarf selbstständig lenken und bremsen können.

Die Softwarearchitektur ermöglicht regelmäßige Over-the-Air-Updates, wodurch neue Funktionen oder Verbesserungen später nachträglich aktiviert werden können. Laut Hersteller bleibt das Fahrzeug dadurch über Jahre hinweg technisch aktuell.

Für die passive Sicherheit sind sämtliche CLA-Varianten mit einem erweiterten Airbag-System ausgestattet, einschließlich Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbags. Zusätzlich kommen im Bereich der Crashstruktur hochfeste Materialien zum Einsatz, die den Aufprallschutz verbessern sollen.

Optional erhältlich ist das Pre-Safe-System, das bei drohenden Kollisionen präventive Maßnahmen einleitet – etwa das Straffen der Sicherheitsgurte oder das automatische Schließen von Fenstern und Schiebedach. Auch die Rücksitzplätze lassen sich über ein optionales Memory-Paket individuell anpassen.

Ausstattung, Pakete und Preise

Zur Auswahl stehen aufeinander aufbauende Ausstattungspakete, die zusätzliche Komfort- und Digitalfunktionen bündeln: