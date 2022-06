Erlkönig Mercedes GLA Facelift kommt, Schalter verschwinden

An der Front erhält der GLA Scheinwerfereinheiten mit einem neuen Innenlayout, dazu verpasst Mercedes dem kompakten SUV einen modifizierten Grill und eine neue Schürzenform. Auch am Heck wird das Faceliftmodell mit neu gestaltetet Leuchten sowie einer veränderten Schürze an den Start gehen.

Neuer GLA mit verbesserter Ausstattung

Mercedes wird im Interieur neu zugeschnittene Ausstattungspakte anbieten, dazu passen sie auch Farben und Designs an. Auch überarbeitete Fahrerassistenzsysteme sind an Bord, ebenso wie ein neuer Infotainmentbildschirm, veränderte Tacho-Grafiken und eine neue Mittelkonsole.

Antriebsseitig dürfte es kaum Unterschiede zum aktuellen Modell geben. Diesel und Benziner sind mit und ohne Allrad-Antrieb im Angebot. Auch wird es weiterhin einen Plug-in-Hybriden geben. Bei allen Motorisierungen dürfte die Leistung steigen und der Verbrauch minimiert werden. Das Schaltgetriebe wird indes nicht mehr angeboten.

Fazit

Mercedes verpasst dem GLA ein Facelift und bringt das Modell 2023 auf den Markt. Die Änderungen sind marginal, Eingriffe ins Blech bleiben aus. Auch bei den Motorisierungen gibt es nur kleinere Anpassungen. Die Schaltgetriebe-Option fällt indes weg.