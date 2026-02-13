AMS Kongress
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Neuer Motor für den Renault Captur: Die LPG-Option wird kräftiger

Neuer Motor für den Renault Captur
Die LPG-Option wird kräftiger

Renault rüstet den Flüssiggas-Motor im kompakten Captur auf. Der neue LPG-Antrieb bekommt mehr Hubraum und mehr Leistung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.02.2026
Als Favorit speichern
Renault Eco-G 120 LPG-Antrieb
Foto: Renault

Das Antriebsportfolio für den Renault Captur umfasst aktuell drei Benziner, einen E-Tech-Hybridantrieb sowie eine LPG-Version. Letztere wird jetzt aktualisiert. Aus dem Eco-G 100 wird der Eco-G 120.

Leistung steigt, Verbrauch sinkt

Der neue Flex-Fuel-Benzin-/LPG-Antrieb basiert auf dem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner TCe 115 (HR12) mit Direkteinspritzung. Der bisherige Eco-G trat mit nur einem Liter Hubraum an. Die Leistung wird mit 120 PS, das maximale Drehmoment mit 200 nm angegeben. Damit übertrifft das neue Aggregat seinen Vorgänger um 20 PS, respektive 30 Nm. Kombiniert wird der Eco-G 120 wie sein Vorgänger mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Im Spurt von null auf 100 km/h nimmt der kraftvollere neue LPG-Motor dem Vorgänger eine Sekunde ab und erreicht die Zielmarke bereits nach 12 Sekunden.

Der LPG-Verbrauch soll bei 7,2 l/100 km liegen, der Benzinverbrauch bei 5,9 l/100 km, die CO₂-Emissionen bei 117 g/km (133 g/km mit Benzin).

Der 50 Liter fassende LPG-Tank sitzt wie gewohnt in der Reserveradmulde und hat damit keinen negativen Einfluss auf das Laderaumvolumen. Zusätzlich mit an Bord ist ein 48 Liter großer Benzintank. Die Gesamtreichweite gibt Renault mit 1.400 Kilometer an.

In Frankreich ist der neue Captur Eco-G 120 zum gleichen Preis zu haben wie der Vorgänger Eco-G 100 – nämlich ab 26.400 Euro. Ob und wenn ja, wann der neue LPG-Antrieb in Deutschland verfügbar ist, ist noch nicht bekannt.

Fazit

