Schon in einem Serienmodell des neuen Amaroks lässt es sich auf langen Strecken sehr gut aushalten. Dass der VW-Pick-up nun nicht mehr auf eigenem Fahrgestell in Hannover, sondern auf Basis des Ford Ranger in Südafrika vom Band läuft, hat ihm jedenfalls nicht geschadet, wie wir schon während der ersten Begegnung in Südafrika feststellen durften. Die 5,35 Meter lange Pritsche eignet sich besonders in der robusten Topversion Panamericana hervorragend als Umbaubasis für einen gehobenen Offroad-Weltenbummler.