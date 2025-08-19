Neuer VW T-Roc: Neue Infos zum Kompakt-SUV

Bei den Antrieben orientiert sich der neue VW T-Roc mit Front- und Allrad-Layout mit seiner bekannten MQB-Evo-Plattform am kürzlich präsentierten Golf-Facelift (Generation 8.5). Da sind zwei Mild-Hybride mit 115 und 150 PS am Start. Dazu ergänzen das Motorenportfolio zwei Plug-in-Hybrid-Antriebe mit einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 100 Kilometern und Leistungswerten bis zu 272 PS im GTE-Trim. Bei den reinen Benzinern reicht die Golf-Range von 115 über 150 PS aus jeweils einem 1,5-Liter-TSI bis 265 PS im GTI mit dem 2.0 TSI. Auch zwei Zweiliter-Diesel kommen zum Einsatz, ebenfalls mit 115 und 150 PS.

VW bestätigt HEV-Antrieb für den T-Roc Als Ergänzung kommt eine weitere Antriebs-Alternative ins Spiel. Wie ein Sprecher auf auto-motor-und-sport.de-Nachfrage bestätigte, ergänzt VW die Antriebspalette des neuen T-Roc um einen Vollhybrid (HEV). Der Antrieb soll diversen Medienberichten zufolge etwa ein Jahr nach Marktstart – also im dritten Quartal 2026 – nachgeschoben werden. Laut deren Darstellung sollen die elektrifizierten Benziner anstelle der Diesel-Triebwerke zum Einsatz kommen, die bei den Autokäufern in Europa immer unbeliebter werden. Technische Details nennt Volkswagen bislang allerdings nicht.

Während insbesondere die asiatische und amerikanische Konkurrenz verstärkt auf Vollhybride setzte, fristete das Antriebskonzept im Volkswagen-Konzern bisher eher ein Schattendasein. Zwischen 2013 und 2016 gab es eine wenig erfolgreiche Jetta-Variante, bei der ein 20 kW starker E-Motor den 1.4-Liter-Benziner kurzzeitig von 150 auf 170 PS boosten konnte. Doch danach setzte VW fast ausschließlich auf Mild- und Plug-in-Hybride; Vollhybride à la Toyota waren im Konzern verpönt.

Diese Haltung scheint sich inzwischen grundlegend geändert zu haben, denn das Antriebskonzept kommt später ebenso im aktuellen VW Golf sowie im Škoda Octavia zum Einsatz. "Da es sich um eine Technologie des MQB Evo handelt, können weitere Marken und Modelle auf dieser Plattform folgen", heißt es im Statement des Markensprechers.

Design des neuen VW T-Roc Doch zurück zum neuen VW T-Roc, von dem im Januar 2025 geleakte und über soziale Netzwerke geteilte Bilder in Umlauf gerieten. Sie stammen vermutlich aus Animationen für das bordeigene Infotainment-System und zeigen Elemente am neuen T-Roc, die bislang an den Erlkönigen noch getarnt waren. Zu sehen ist dadurch das neue Scheinwerfer- und Grill-Design, das sich am aktuellen VW Tiguan orientiert. Mit dem grobmaschigen Wabengrill dürften die Bilder die R-Version des kommenden T-Roc zeigen. Bei den letzten Erlkönig-Aufnahmen, die während der Wintererprobung in Europa entstanden waren, verbargen sich diese Elemente noch unter einer Tarnfolie.

VW Der neue VW T-Roc in der Seitenansicht.



In der Seitenansicht fällt auf, dass die Sicke über den Türgriffen – die ebenfalls leicht verändert werden – entfällt. Die Türausschnitte wurden leicht angepasst. Der Dachkantenspoiler fällt länger aus, insgesamt erscheint das Modell coupéhafter. Am Heck wurde das VW-Logo höher positioniert. Die beiden Leuchten scheinen miteinander verbunden, eine abgesetzte Kante deutet darauf hin. Vielleicht zeigt sich das Logo auch beleuchtet. Grundsätzlich kommt der T-Roc mit einer neu gestalteten Heckschürze daher. Die Reflektoren unterhalb der Heckklappe liegen waagrecht, das Kennzeichenfeld rückt nach oben. Der Stoßfänger scheint nicht so stark eingerückt zu sein. Einen weiteren Blick auf den neuen T-Roc gewährt VW-Markenboss Thomas Schäfer, der über LinkedIn ein Bild des nur noch wenig getarnten SUV teilt.