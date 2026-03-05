Neues Dacia-Topmodell Striker: Erste Details zum neuen Kombi

Mit dem neuen Dacia Striker erweitert die rumänische Marke ihre Modellpalette im sogenannten C-Segment. Nach dem SUV-Flaggschiff Dacia Bigster folgt nun ein zweites Topmodell – allerdings mit völlig anderem Konzept. Statt eines weiteren SUV bringt Dacia einen vielseitigen Lifestyle-Kombi, der die Eigenschaften von Kombi, Crossover und Fließheck vereinen soll, aber auch keine Angst vor unbefestigten Wegen hat.

Der Striker, der intern lange unter dem Projektnamen C-Neo entwickelt wurde, basiert auf derselben technischen Grundlage wie Bigster oder Duster. Bigster und Striker sollen künftig die Speerspitze der Marke bilden – einmal als klassischer SUV und einmal als smarter Kombi mit hohem Nutzwert.

Ein Name mit Signalwirkung Mit der Modellbezeichnung bleibt Dacia seiner klaren Namensstrategie treu. Wie bereits bei Dacia Duster, Dacia Jogger und Dacia Bigster endet auch der neue Striker auf "-ER". Damit soll das neue Modell sofort als Teil der Dacia-Familie erkennbar sein.

Der Begriff "Strike" steht für einen perfekten Treffer – etwa im Bowling, wenn alle Pins auf einmal fallen. Genau dieses Ziel hat das neue Modell: es möchte mit seinem Konzept und seinem Preis-Leistungs-Verhältnis ins Schwarze treffen.

Crossover mit viel Platz Konkrete technische Daten wird Dacia frühestens am 10. März 2026 verraten. Doch mit ungefähr 4,60 Metern Länge tritt der Striker im hart umkämpften C-Segment an. Sein Karosseriekonzept unterscheidet sich jedoch deutlich von klassischen Kombis und vor allem vom pragmatisch geräumigen Jogger.

cochespias1/instagram Ein erstes Foto des Entwicklungs-Projekts C-Neo sickerte bereits ins Netz.

Die Form ist ein Mix aus SUV, Kombi und Fließhecklimousine – ein wahrlicher Crossover also. Die Karosserie steht etwas höher als bei einem typischen Kombi, dürfte aber gleichzeitig deutlich dynamischer sein als ein SUV. Eine ansteigende Seitenlinie führt in ein kombitypisches Heck mit schräg stehender Heckscheibe. Dadurch entsteht eine Silhouette, die fast an einen Shooting Brake erinnert.

An der Front übernimmt der Striker die aktuelle Designsprache der Marke mit den markanten Y-förmigen LED-Leuchten, wie sie auch beim Dacia Duster (3rd generation) und beim Bigster zu sehen sind. Die erhöhte Bodenfreiheit und die integrierte Dachreling betonen den Outdoor-Charakter.

Innenraum: Fünf Sitze, viel Gepäck Im Innenraum setzt Dacia auf ein klares Konzept: maximaler Nutzwert statt überflüssigem Luxus. Anders als der siebensitzige Dacia Jogger bleibt der Striker bewusst ein Fünfsitzer – dafür aber edler bestückt als Jogger oder Sandero. Man munkelt, dass es Komfortextras wie elektrische Sitze, ein holografisches Display oder ein Panoramadach geben wird.

Passagiere und Gepäck profitieren dennoch von großzügigen Platzverhältnissen. Die Kombination aus langer Karosserie und hohem Dach ermöglicht einen geräumigen Innenraum mit viel Bein- und Kopffreiheit. Gleichzeitig dürfte der Kofferraum deutlich über dem Niveau klassischer Kompaktmodelle liegen.

Moderne Hybridtechnik und Allrad Technisch greift der Striker auf die aktuelle Generation der CMF-B-Plattform der Renault Group zurück. Diese Architektur bildet inzwischen die Basis für nahezu alle Modelle der Marke – vom Duster bis zum Bigster. Besonders interessant ist der neue 155-PS-Hybridantrieb, der laut ersten Angaben bis zu 60 Prozent des WLTP-Fahrzyklus elektrisch absolvieren kann. Der Hybrid arbeitet mit einem Doppelkupplungsgetriebe (DKG) und soll eine Kombination aus niedrigen Verbrauchswerten und angenehmem Fahrkomfort bieten.

Neben diesem Vollhybrid werden weitere Motorvarianten erwartet:

moderne Benzinmotoren

48-Volt-Mildhybride

LPG-Versionen, die traditionell eine wichtige Rolle im Dacia-Programm spielen

Leistungsspektrum ungefähr zwischen 130 und 155 PS

Allrad mit elektrischem Hinterachsantrieb Eine besonders interessante Option könnte ein Allradmodell mit elektrischer Hinterachse sein. Dabei treibt der Verbrennungsmotor die Vorderräder an, während ein Elektromotor die Hinterachse unterstützt. Dieses Konzept ermöglicht Allradantrieb ohne klassische Kardanwelle und verbessert gleichzeitig Effizienz und Traktion. Zudem könnte der Striker in dieser Variante bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast bieten – ein wichtiger Wert für Kunden, die Anhänger, Wohnwagen oder Sportgeräte transportieren möchten.

Plattformstrategie als Kostenvorteil Der Striker zeigt die konsequente Plattformstrategie der Renault Group. Ein Großteil der Dacia-Modelle basiert inzwischen auf der CMF-B-Architektur, die in mehreren hunderttausend Fahrzeugen pro Jahr eingesetzt wird. Diese hohe Stückzahl senkt die Entwicklungskosten erheblich. Zusammen mit dem bekannten Design-to-Cost-Prinzip, schlanken Produktionsstrukturen und kurzen Lieferketten ermöglicht sie weiterhin attraktive Preise.

Für Dacia ist genau diese Kombination entscheidend: solide Technik aus dem Renault-Konzern, aber konsequent auf das Wesentliche reduziert.

Marktstart und Preis Die Premiere des neuen Striker ist für 2026 geplant. Das endgültige Design wird am 10. März enthüllt. Preislich dürfte der Lifestyle-Kombi knapp oberhalb des Bigster positioniert werden. Während der Bigster bei rund 23.990 Euro startet, wird für den Striker ein Einstiegspreis von etwa 25.000 Euro erwartet.