Nissan Fairlady Z: Das ändert sich im Sommer 2026

Die auffälligste Änderung am Nissan Z ist die Front: Der breite Grill des Facelift-Modells ist mit einer in Wagenfarbe lackierten Leiste zweigeteilt. Das lässt die Frontpartie breiter wirken und verkleinert die Öffnung im Stoßfänger. Die neue Form hat technische Vorteile: Der Auftrieb an der Vorderachse ist um 3,3 Prozent geringer und der Luftwiderstand verbessert sich um ein Prozent, berichtet carexpert.com. Statt des Nissan-Logos prangt ein "Z"-Logo an der Front.

Neue Farbe: Unryu Green Wer will, kann den Sportwagen in einer neuen Farbe bestellen: Unryu Green ist vom Grand Prix Green der ersten Generation S30 inspiriert. Ebenfalls neu im Programm: ein beigefarbenes Interieur. Das Fahrwerk haben die Nissan-Ingenieure angepasst: Die Stoßdämpfer haben größere Kolben und die Bremsscheiben einen größeren Durchmesser.

Unveränderte Leistung: 405 PS An den Leistungsdaten des Motors ändert sich nichts: Der Dreiliter-V6-Twinturbo liefert unverändert 405 PS und 475 Nm an die Hinterachse. Käufer haben weiterhin die Wahl zwischen einem Sechsgang-Schaltgetriebe und einer Neunstufen-Automatik. Beim 425 PS starken Nismo mit seiner eigenständigen Front ist das Facelift weniger auffällig.

In Japan soll das Faceliftmodell im Sommer 2026 auf den Markt kommen. Wann Australien und Nordamerika dran sind, ist noch unklar. Nach Europa wird Nissan den Z weiterhin nicht liefern.