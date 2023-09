Mit dem Nissan Frontier Hardbody Edition bringt der japanische Hersteller in den USA eine neue Variante des Midsize-Pick-ups auf den Markt. Damit wird aus einer Studie Realität: Auf der Chicago Auto Show im Februar 2022 hatte Nissan ein nahezu identisches Auto noch als Concept Car vorgestellt. Der Nissan Frontier Hardbody Edition ist eine Hommage an einen früheren Pick-up der Marke, den D21. Den kennen auch deutsche Autofans von früher; der Anderthalb-Kabiner führte außerdem die bis heute bei Nissan gebräuchliche Bezeichnung "King Cab" ein. Der D21 wurde in Europa in den 1990er-Jahren angeboten und ist der Vor-Vorgänger des letztmals 2021 bei uns verkauften Nissan Navara.