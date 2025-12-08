Nissan Kait: Neuer Kompakt-SUV für Lateinamerika

Der neue Nissan Kait kommt auf eine Länge von 4,30 Metern und eine Breite von 1,76 Metern. Der Radstand beträgt 2,62 Meter. Optisch zeigt sich der Kait mit scharf gestalteten, geteilten LED-Scheinwerfern, einem größeren Lufteinlass an der Front und einer definierten Heckklappe, die von schmalen Rückleuchten eingerahmt wird.

Das Kofferraumvolumen beträgt 432 Liter. Das digitale Armaturenbrett besteht aus einem 7-Zoll-Instrumentendisplay, das komplett personalisierbar ist und so den Fahrern eine individuell anpassbare Anzeige ermöglicht. Je nach Ausstattungsvariante variiert die Innenraumgestaltung, wobei die Top-Version Exclusive mit einer zweifarbigen Polsterung und kontrastierenden Nähten für einen hochwertigen Look sorgen soll. Außerdem nutzt der Hersteller für die Premium-Version hochwertige Materialien.

Bewährte Technik unter der Haube Der SUV ist mit einem 1,6-Liter-16V-Motor ausgestattet, der mit einem CVT-Getriebe gekoppelt ist. Die Leistung beträgt 110 PS. Diese Motorisierung ist seit Jahren in verschiedenen Nissan-Modellen im Einsatz und gilt als robust und pflegeleicht.

Der Nissan Kait setzt auf ein umfangreiches Sicherheitspaket, das unter anderem den Nissan Safety Shield umfasst, ein System aus verschiedenen Sicherheits- und Assistenztechnologien. Zu den wichtigsten Ausstattungen zählen der Kollisionswarner, der Spurhalteassistent, der Rückfahrwarner sowie der Blind-Spot-Warner. Zusätzlich verfügt der Kait über sechs Airbags und einen intelligenten Notbremsassistenten.

Produktionsstart und Markteinführung Die Produktion des Nissan Kait hat bereits im Werk Resende in Brasilien begonnen, das kürzlich modernisiert wurde. Das Werk ist ein wichtiger Bestandteil von Nissans südamerikanischer Produktionsstrategie. Der Kait wird in mehr als 20 Märkten erhältlich sein, wobei der Markteintritt in Brasilien noch im Dezember 2025 erfolgt.

Varianten und Preise Den Kompakt-SUV gibt es in vier verschiedenen Ausstattungsvarianten: Active, Sense Plus, Advance Plus und Exclusive. Die Preise beginnen bei 117.990 BRL (19.016 Euro) für die Basisversion Active, Sense Plus kostet 139.590 BRL (22.498 Euro), die Advance Plus Ausstattung kostet 149.890 BRL (24.158 Euro) und die Exclusive-Version kostet 152.990 BRL (24.657 Euro). Jede Variante bietet unterschiedliche Ausstattungsmerkmale, die von der grundlegenden Sicherheits- und Komfortausstattung bis hin zu fortschrittlicheren Funktionen wie dem 9-Zoll-Multimediasystem, intelligenter Klimaanlage und 360-Grad-Kamera reichen.