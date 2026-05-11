Nur 30 Stück weltweit: Mercedes-AMG Mythos-CLE enthüllt

Der Mythos-CLE basiert auf dem Mercedes-AMG CLE und hebt sich durch zahlreiche technische und optische Besonderheiten ab. Unter der Haube soll ein 4,0-Liter-Biturbo-V8 mit einer Leistung von bis zu 650 PS arbeiten – eine deutliche Steigerung gegenüber den bisherigen AMG-Modellen. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Neungang-Automatik in Kombination mit dem Allradantrieb 4Matic+. Optisch fällt das Coupé durch einen Panamericana-Grill, große Lufteinlässe und einen markanten Heckflügel auf. Diese Designelemente unterstreichen die sportliche Ausrichtung des Fahrzeugs.

Exklusivität als Verkaufsargument Mercedes-AMG plant eine Produktion von lediglich 30 Exemplaren dieses Modells – eine Zahl, die selbst für limitierte Serien außergewöhnlich niedrig ist. Diese Entscheidung dient nicht nur dazu, Exklusivität zu schaffen, sondern auch den Sammlerwert zu steigern. Bereits das erste Modell der Mythos-Serie, der Pure Speed auf Basis des SL 63, war mit 250 Einheiten stark limitiert. Der Mythos-CLE setzt diese Strategie fort und richtet sich gezielt an eine wohlhabende Klientel.

Vergleich zur Konkurrenz Im Vergleich zu anderen Luxusmodellen wie dem BMW M4 oder Audi RS5 positioniert sich der Mythos-CLE in einer eigenen Liga. Während diese Modelle primär auf Performance setzen, kombiniert Mercedes-AMG beim Mythos-CLE Leistung mit extremer Seltenheit. Dies könnte jedoch auch Fragen aufwerfen: Ist die Limitierung ein cleverer Marketing-Schachzug oder schlichtweg ein Mittel zur Rechtfertigung eines exorbitanten Preises?

Preisgestaltung und Marktstrategie Offizielle Angaben zum Preis gibt es bislang nicht, doch Insider spekulieren über einen Einstiegspreis jenseits der Millionengrenze. Damit würde der Mythos-CLE nicht nur als technisches Meisterwerk, sondern auch als Statussymbol fungieren. Diese Preisgestaltung könnte jedoch potenzielle Käufer abschrecken, die zwar an High-Performance interessiert sind, aber keine Sammler sind.

Bedeutung für Mercedes-AMG Mit dem Mythos-CLE zeigt Mercedes-AMG erneut sein Engagement für V8-Motoren in einer Zeit zunehmender Elektrifizierung. Das Modell steht symbolisch für die Rückkehr zu traditionellen AMG-Werten wie purer Leistung und markanter Optik. Gleichzeitig signalisiert es jedoch auch einen klaren Fokus auf eine Nischenzielgruppe.