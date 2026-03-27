Pacifica 2027 im Datencheck: Käuferanalyse & Preis-Einordnung

Das Facelift des Chrysler Pacifica konzentriert sich auf die Frontpartie. Die vertikal angeordneten LED-Scheinwerfer und der beleuchtete Kühlergrill mit 'Piano-Keys'-Design sind die auffälligsten Neuerungen. Diese Elemente verleihen dem Fahrzeug eine moderne, aber wenig eigenständige Optik, die an die Designsprache des Kia Carnival erinnert. Ergänzt wird das neue Erscheinungsbild durch eine überarbeitete Heckklappe mit einstellbarer Öffnungshöhe, die nun serienmäßig ist, sowie neue Außenfarben und Felgendesigns.

Innenraum und Komfort Im Innenraum bleibt das bewährte Stow-'n-Go-System erhalten, das eine flexible Nutzung des Innenraums ermöglicht. Das Topmodell Pinnacle bietet exklusive Features wie die neue Interieurfarbe Blue Agave und Kupferakzente. Diese Details sollen den Premium-Anspruch des Modells unterstreichen. Allerdings bleibt die Grundstruktur des Innenraums unverändert, was den Eindruck eines eher konservativen Facelifts verstärkt.

Technische Daten und Motorisierung Unter der Motorhaube bleibt alles beim Alten: Der 3,6-Liter-V6-Motor leistet weiterhin 287 PS und ist mit einem Neungang-Automatikgetriebe gekoppelt. Die Plug-in-Hybrid-Variante wird nicht mehr angeboten, was im Einklang mit der neuen Elektrifizierungsstrategie von Stellantis steht. Diese sieht vor, Plug-in-Hybride in Nordamerika auslaufen zu lassen und stattdessen auf Hybrid- und Range-Extender-Fahrzeuge zu setzen.

Sicherheits- und Assistenzsysteme Das erweiterte Safety-Sphere-Paket umfasst nun eine Kameraansicht des toten Winkels, die beim Betätigen des Blinkers automatisch aktiviert wird. Weitere Features wie ein 360-Grad-Kamerasystem und ein Front-Parkassistent mit Stop-Funktion sind ebenfalls verfügbar. Diese Neuerungen sollen den Sicherheitsstandard des Fahrzeugs erhöhen und es konkurrenzfähig halten.

Marktstart und Preise Die Preise für den Chrysler Pacifica 2027 beginnen bei 41.495 US-Dollar für die Basisausstattung LX mit Frontantrieb. Das Spitzenmodell Pinnacle startet bei 54.910 US-Dollar. Allradantrieb ist ab der Ausstattung Select erhältlich und kostet einen Aufpreis von 3.345 US-Dollar. Diese Preise sind wie in den USA üblich ohne lokale Steuern angegeben.

Vergleich mit der Konkurrenz Im Vergleich zur Konkurrenz wie dem Toyota Sienna oder dem Honda Odyssey zeigt sich der Pacifica als preislich attraktives Angebot. Allerdings fehlt ihm die Hybridoption, die bei Modellen wie dem Sienna für eine bessere Effizienz sorgt. Auch technologisch wirkt der Pacifica im Vergleich zu neueren Modellen etwas konservativ. Die Frage bleibt: Reichen die Neuerungen aus, um Käufer zu überzeugen?