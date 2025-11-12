Polygon Concept: Hier treibt Peugeot das i-Cockpit auf die Spitze

Peugeot hat eine neue Konzeptstudie enthüllt. Beim Polygon Concept handelt es sich um den Ausblick auf einen Kleinwagen. Optisch dürfte die Konzeptstudie zumindest einzelne Design-Merkmale des künftigen Peugeot E-208 vorwegnehmen, der mit der STLA-Small-Plattform des Stellantis-Konzerns eine neue technische Basis nutzen und voraussichtlich 2026 vorgestellt wird.

Außendesign Der Peugeot Polygon Concept verkörpert einen futuristisch gestylten Kleinwagen mit zwei Flügeltüren, die sich fast über die gesamte Länge zwischen den Rädern erstrecken. Ihn zeichnet eine ausgeprägte Schulterpartie aus, während die Karosserie im Schwellerbereich stark eingezogen ist. Eine im Außenspiegel untergebrachte Lichtquelle projiziert das Markenlogo auf die Flanke. Ein Hingucker sind ferner die großen Räder, deren runde Einleger optisch von den Goodyear-Reifen aufgegriffen werden, sowie die hellen Styling-Elemente an der C-Säule (unten mit Peugeot-Schriftzug).

Die Front läuft im oberen Bereich spitz zu und verfügt über drei sehr niedrige Lichtleisten, die zentral vom Markenlogo mit dem Löwenkopf unterbrochen werden. Unten in der Frontschürze befindet sich ein perforierter Bereich, der in großen Lettern den Schriftzug "Peugeot" formt. Darunter hängt ein schwarzer Splitter, während seitlich an der Frontschürze weitere, in Wagenfarbe lackierte Luftleitelemente sitzen.

Die Windschutzscheibe setzt sehr weit vorn an und verläuft flach in Richtung der vorderen Dachkante. Grundsätzlich präsentiert das Greenhouse große Scheibenflächen mit üppig dimensionierten vorderen Dreiecksfenstern und breiten Seitenscheiben. Hinzu kommen verglaste Bereiche im Dach, die das zentrale, in Wagenfarbe lackierte Dachelement flankieren.

Das Heck weist eine optische Zweiteilung auf: oben betont eckig und im Bereich der Schürze eher bauchig. Die Dreigliedrigkeit der vorderen Leuchten wird hier aufgegriffen, wobei am Hinterteil der Peugeot-Schriftzug für die Unterbrechung sorgt. Eine weitere Digitalanzeige informiert weiter unten über die Bezeichnung des Showcars: Polygon Concept.

Innenraum mit Hypersquare-Lenkrad Innen verfügt die Konzeptstudie über vier Sitzplätze in auffälligem Rot. Wobei es sich zumindest in der ersten Reihe eher um Sitzwannen als richtige Sitze handelt und die eckig gestalteten Plätze generell nicht gerade bequem wirken. Eine kantige Mittelkonsole gibt es vorn wie hinten, allerdings weist der Polygon Concept vor den vorderen Sitzen einen durchgängigen Fußraum auf. Auf der Fahrerseite befinden sich zwei Pedale. Auffällig sind ferner die Löcher innen in den Flügeltüren und im Armaturenbrett, die unter anderem als Ablageflächen dienen. Hinzu kommen geometrische Muster in den Sitzen und Kopfstützen.

Die Konzeptstudie verfügt über eine Weiterentwicklung des i-Cockpits mit der Zusatzbezeichnung "Urban" und Peugeots Hypersquare-Volant. Dieses Konzept mit eckigem Lenk"rad" und Steer-by-Wire-Technik, also ohne physische Verbindung zu den Rädern, hatten die Franzosen erstmals 2023 mit dem Inception Concept (siehe Video) vorgestellt. Im Polygon Concept treiben sie es auf die Spitze: Das Volant präsentiert auf beiden Seiten große Löcher und mittig das Löwen-Logo. Während sich links vom Lenkrad zusätzliche Bedienelemente befinden, werden alle wichtigen Informationen per Head-up-Display in die Windschutzscheibe projiziert.

Antriebstechnik Zur sonstigen Technik des Polygon Concept äußert sich Peugeot bislang nicht. Eines der veröffentlichten Bilder zeigt jedoch, wie die Kleinwagen-Studie an einem Schnellladekabel hängt und die Außenwelt über das Wort "charging" darüber informiert, dass das Fahrzeug gerade Strom nachtankt. Es scheint sich also um ein Elektroauto zu handeln.