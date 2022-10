Porsche 911 Carrera Panamericana Special Motorsport-Geschichte in Enzianblau

Für viele beginnt die Erfolgsgeschichte von Porsche im Motorsport bei der legendären Rallye Carrera Panamericana in Mexiko in den 1950er Jahren. Mit einem exklusiven Einzelstück ehrt Porsche jetzt den 356 S, der bei diesem Wettbewerb erstmals die Ziellinie überquerte.

Entwickelt wurde der Porsche 911 Carrera Panamericana Special von Porsche Lateinamerika in Zusammenarbeit mit Porsche Mexiko. Umgesetzt wurde es von der Porsche Exclusive Manufaktur in Stuttgart. Geehrt wird mit diesem Unikat das Porsche 356 S Cabriolet mit der Startnummer 11, das 1952, gefahren vom deutsch-österreichischen Prinzen Paul Alfons von Metternich und dem brasilianischen Baron Manuel Antônio de Teffé, die Klasse bis 1.500 Kubik gewann.

Jede Menge Panamericana-Details

Die Basis für den Carrera Panamericana Special liefert ein 911 Carrera S Cabriolet vom Typ 992 in der Lackfarbe Enzianblau. Zu den exklusiven Features zählt unter anderem das Stoffverdeck in der Farbe Graffiti Grey, die normalerweise nicht für den 911 verfügbar ist. Hier hat sich der Sportwagenbauer beim Portfolio für den 718 Spyder bedient. Die weißen Startnummerntafeln des 356 S interpretiert Porsche am 911 mit einer weißen Kühlerabdeckung auf dem Heck, die abgedunkelte dritte Bremsleuchte unterstützt den Eindruck der Startnummer 11. Die Startnummernfelder auf den Türen sind lackiert. In die Radhäuser packt Porsche vorne 20 und hinten 21 Zoll große Räder im Turbo-Design, die im Farbton Enzianblau-Metallic handlackiert wurden. Ein Kontrastprogramm fahren die grau gehaltenen Radnaben sowie die schwarz lackierten Bremssättel.

Ein Scheibenrandaufkleber in der Frontscheibe signalisiert klar – hier kommt ein Porsche. Unter den Rückspiegeln sitzen Aufkleber mit dem Wappen der La Carrera Panamericana. Die Sportsitze plus im Interieur hüllen sich in kreidegraues Leder, das im Kopfstützenbereich mit blauen Kedern abgesetzt wird. Die Kopfstützen selbst zieren ein eingestickter Carrera Panamericana-Schriftzug sowie ein klassischer Rennhelm. Abgerundet wird der Innenraum mit weiteren grauen Oberflächen auf den Türen, dem Lenkrad und dem Armaturenbrett sowie mit grau gehaltenen Fußmatten. Auf der rechten Seite der Instrumententafel prangt der Schriftzug "911 Carrera S La Carrera Panamericana 1952", auf der Mittelarmlehne sticht das in Graphitblau gedruckte Porsche Exclusive Manufaktur Logo hervor.

Zur weiteren Exklusiv-Ausstattung zählen weiß eingefasste Instrumente, eine LED-Lichtprojektoren in den Türen, die das Kennzeichen des 356 S nachbildet, sowie beleuchteten Einstiegsleisten mit dem Schriftzug "911 Carrera S La Carrera Panamericana 1952".

Als letzten Schliff liefert Porsche zum Auto ein Schlüsseletui in Schiefergrau mit Seitenverstärkungen in Kreidegrau sowie einem Schlüsselband in Schiefergrau mit Ziernähte in Kreidegrau. Der Fahrzeugschlüssel selbst trägt die Gehäusefarbe Enzianblau Metallic mit der Lasergravur "La Carrera Panamericana".

Zu kaufen ist das 911-Sondermodell nicht. Interessenten können aber 2023 bei einer Auktion für einen guten Zweck mitsteigern und so vielleicht in den Besitz des exklusiven Elfers gelangen.

Fazit

Porsche erinnert mit einem 911-Unikat an den erste Motorsporterfolg bei der legendären Rallye Carrera Panamericana. Das Einzelstück wird 2023 für einen guten Zweck versteigert.