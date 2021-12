Porsche 911 GT3 70 Years Porsche Australia Edition Jubiläums-Modell für 313.000 Euro

1951 importierte Porsche die ersten beiden 356er offiziell nach Australien. 2021 ist Porsche damit sein 70 Jahren offiziell in Down Under vertreten. Das wird gefeiert – und zwar in Form eines ganz speziellen Sondermodells. Exklusiv für den australischen Markt und nur in limitierter Stückzahl. Die Porsche Exclusive Manufaktur hat auf Basis des 911 GT3 mit Touring Paket die 70 Years Porsche Australia Edition konfektioniert. Angekündigt hatte Porsche Australien das Sondermodell bereits im Sommer 2021. Jetzt kann es bestellt werden.

Die Sonderlackierung in Fish Silver Grey Metallic soll an die ersten Porsche 356 für Australien erinnern. Die Leichtmetallfelgen tragen einen Sonderlack in Darksilver. Die B-Säulen bestückt Porsche zudem mit Plaketten, die die australische Flagge sowie den Schriftzug 70 Years Porsche Australia Edition tragen.

Karo-Rennsitze im Cockpit

Porsche Moderne Sportsitze mit klassischem Karo-Muster.

Im Cockpit erwarten die Käufer Rennsitzschalen, die Mittelbahnen in Madraskaro tragen. Teile der Armaturentafel und der Mittelkonsole hüllen sich ebenfalls in Fish Silver Grey Metallic, auf der Beifahrerseite ergänzt durch einen GT3 70 Years Porsche Australia Edition-Schriftzug. Zur weiteren Exklusiv-Ausstattung gehören eine geprägte 70 auf der Leder-Mittelarmlehne, ein Sonderschaltknauf, ein Sportlenkrad mit 12-Uhr-Markierung sowie beleuchtete Aluminium-Einstiegsleisten, die den Schriftzug 70 Years Porsche Australia Edition erneut aufgreifen. Freuen dürfen sich Sondermodell-Käufer zudem über in Wagenfarbe lackierte Schlüssel sowie eine maßgeschneiderte Autoabdeckplane.

Damit die 70 Years Porsche Australia Edition endgültig einzigartig wird, packt Porsche noch reichlich Zusatzausstattung in den GT3. Zur Serienausstattung zählen so unter anderem das Chrono-Paket, das LED-Ambiente-Licht-Paket, in Schwarz gehaltene Modellbezeichnungen, Bremssättel und schwarz abgedunkelte Scheinwerfer, eine erweiterte Lederausstattung und ein Bose-Soundsystem sowie ein Lift-System an der Vorderachse.

Zu haben ist die Porsche 911 GT3 70 Years Porsche Australia Edition zu Preisen ab 494.300 australischen Dollar (umgerechnet rund 313.200 Euro). Das Basismodell wird in Australien ab 369.700 australische Dollar (rund 234.200 Euro) angeboten. Wer in Deutschland einen GT3 mit Touring-Paket bestellt, wird mit 175.848 Euro zur Kasse gebeten.

Fazit

Seit 70 Jahren ist Porsche offiziell in Australien vertreten. Gefeiert wird dieses Jubiläum jetzt mit einem Sondermodell auf Basis des 911 GT3 mit Touring-Paket. Der exklusiv ausgestattete Elfer dürfte sich zum gesuchten Sammlermodell entwickeln.