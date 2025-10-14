Porsche 911 Turbo Touring: Turbo-Power mit mehr Understatement

In der Porsche-911-Familie steht der neue 911 Turbo S mit seinem 711 PS starken Hybridantrieb ganz oben in der Nahrungskette. Zu haben ist der Turbo S als Coupé und als Cabrio. Klare Erkennungszeichen sind der dicke Hintern und der aufgesetzte Heckspoiler.

Veränderte Optik Porsche scheint vom 911 Turbo S aber auch eine Version mit dezenterer Erscheinung zu entwickeln. Das Prinzip "Touring" kennen Elfer-Fans schon vom GT3. Nicht jeder steht auf dessen martialischen Auftritt. Wer lieber auf Understatement setzt, ohne auf die GT3-Qualitäten zu verzichten, kann das Touring-Paket ordern. Dann entfällt der auffällige Heckflügel und der GT3 gewinnt zudem an Komfort. Die gleiche Philosophie scheint Porsche jetzt auch beim 911 Turbo S zu fahren.

Zumindest deuten das jetzt bei Testfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife erwischte Erlkönige an. Beide Prototypen kommen mit den typischen 911-Turbo-S-Merkmalen daher, aber ohne dessen feststehenden Heckspoiler. Der wurde durch einen ausfahrbaren Flügel im Stil der Carrera-Modelle ersetzt. Die abgeklebten Lufteinlässe vor den Hinterrädern könnten zudem auf einen Entfall derselben in der Touring-Version hindeuten.

Die Front behält die typische Turbo-Optik und auch die aktiven Luftleitelemente. Am Heck sind an den Erlkönigen beide für den Turbo S verfügbaren Auspuff-Endrohr-Kombinationen zu sehen – mal mit viereckigen Doppelendrohrblenden und mal mit zwei ovalen Endrohren.