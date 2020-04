Porsche Hypercar Zeigen Patent-Bilder den 960? Oder den 918-Nachfolger?

Unter den Nummer 0014721 … -001 sowie -0002 hatte der Sportwagenbauer am 5. Mai 2019 das Design in der Klasse 12 für Fahrzeuge und 21 für Spielzeug eingetragen, am 14. April 2020 wurde es registriert.

Ein Fahrersitz und ein Feuerlöscher

Die Designbilder zeigen einen Sportwagen mit der typischen Porsche-Front. Die viereckigen Scheinwerfereinheiten bieten vier LED-Lichtbänder, der Schürze verfügt über schmale Luftöffnungen und eine Spoilerlippe. Vor den Kotflügeln zeichnen sich kleinere Flaps ab. Die Kotflügel sind vorn stark ausgeprägt und beinhalten Luftaustrittsöffnungen für die Bremsanlage. Weit nach vorne gerichtet ist die Fahrerkanzel positioniert. Ein umlaufendes Fensterband mit schwarzen A-Säulen lässt den Eindruck eines freischwebenden Daches aufkommen. Den Zugang zum Porsche-Modell gewähren Flügeltüren. Zwar gibt es keine direkten Bilder vom Innenraum, es scheint aber nur einen Fahrerplatz mit Sportsitz zu geben. Neben dem Fahrer ist ein Feuerlöscher positioniert. Der Armaturenträger ist unter der Windschutzscheibe durchbrochen.

Patentamt Das Modell scheint nur einen Fahrersitz zu haben.

Das schmale Dach neigt sich sanft gen Heck und gibt auch den hinteren Kotflügeln die Möglichkeit sich kräftig aufzutürmen. Ein großer NACA-Düsen-ähnlicher schwarzer Lufteinlass versorgt den Mittel-Motor mit Kühlluft während sich das Heck areodynamisch gestylt mit Durchbrüchen sowie einem in die Karosserie intergrierten und ausfahrbaren Heckspoiler präsentiert. Am Heck ziehen die nach oben gerichtetet Auspuffendrohre die Blicke auf sich. Sie erinnern stark an die des Porsche 918 Spyder. In der Schürze ist noch ein Diffursor untergebracht.

LeMans-Modell? Oder Porsche 960?

Und was hat es mit dem Modell auf sich? Grundsätzlich deuten eingetragene Designs nicht zwingend auf ein Serienmodell hin. So erinnern die Bilder frappierend an die ältere 917-Designstudie von 2013, die die Zuffenhasener aus ihren Katakomben holten, um 2019 50 Jahre Porsche 917 zu feiern. Dazu mischt sich noch Designelemente, die auf den Rennsport in der Le Mann Hypercar-Klasse hindeuten. Allerdings hat Porsche bisher kein Engagement verlautbart.

Porsche Das Porsche 917 Concept Car von 2013 wurde 2019 erstmals gezeigt.

Bereits seit Jahren hören wir aber auch Gerüchte, Porsche arbeite an einem Mittelmotor-Supersportwagen. 2012 teilte der damalige Porsche-Chef Mathias Müller mit, man würde ein solches Modell in der Preisrange zwischen 300.000 und 400.000 Euro erwägen, 2015 hatte sich Porsche den Baureihennamen 960 schützen lassen – dann kam der Dieselskandal und krempelte den kompletten Konzern um. Ursprünglich sollte der Porsche 960 Ende 2020 an den Start gehen – mit einem Achtzylinder-Boxer-Motor!

Hybrid-Sportler als 918-Nachfolger

Als weitere Möglichkeit wird ein Nachfolger des 918 Spyder ins Spiel gebracht. Nach Carrera GT und dem 918 wäre es auch hier wieder Zeit für einen Nachfolger. Entsprechend könnte dieses Modell einen Hybrid-Antriebsstrag haben und frühestens 2025 an den Start gehen.

Sobald wir mehr zu den Zeichnungen erfahren, lassen wir es Sie wissen.