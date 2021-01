Porsche Vision 916 Der Prakti-Porsche

"Lass das den Prakti machen", lautet oft die Ansage, wenn es um eher langweilige und unangenehme Aufgaben geht. Bei Porsche sieht man das anders und hat den Praktikanten im Design-Team machen lassen – und zwar eine Neuinterpretation des 916.

Sportliche Studie mit knappen Überhängen

Rückblende: Der 916 war eine Weiterentwicklung des 914/6 mit stärkerem Motor. Das Modell ging zwar nie in Serie, wurde aber 1971 elf Mal gebaut – davon zehn Mal als Vorserienfahrzeug. Angeblich sollen sich die Familien Porsche und Piëch fünf Exemplare mit dem 2,4 Liter großen und 190 PS starken Sechszylinder gesichert haben.

Beim Vision 916 ist der Prakti mit der Zeit gegangen und hat sich dennoch vom Leichtbau-Modell inspirieren lassen. Heraus kam eine sportliche Studie mit knappen Überhängen und einem rein elektrischen Antrieb über vier Radnabenmotoren. Alle vier angetriebenen Räder hausen in mächtigen Radhäusern, die dem Modell ein stark maskulines Äußeres geben. An der Front gibt es lediglich ein LED-Lichtband als Scheinwerfer, die spitz zulaufende Nase ist am Heck ebenfalls zu erkennen. Geduckt wurde die Fahrerkanzel integriert, die über ein umlaufendes Fensterband ohne sichtbare A-Säule gestaltet ist.

Fazit

Hallo Porsche, ich hoffe, Ihr habt dem Praktikanten eine Festanstellung gegeben: Good Job!