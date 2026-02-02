Renault Duster für Indien: Das sind die Unterschiede zum Dacia Duster

Der Renault Duster basiert auf der modularen CMF-B-Plattform, die speziell für den indischen Markt angepasst wurde. Diese Plattform ermöglicht eine robuste Bauweise, die den Anforderungen der indischen Straßenverhältnisse gerecht wird. Mit einer Bodenfreiheit von 21,2 Zentimetern und einem verstärkten Chassis hebt sich der Renault Duster dabei in Details von seinem europäischen Pendant ab.

Unterschiede zwischen Renault Duster und Dacia Duster Plattform: Renault Duster basiert auf der CMF-B-Plattform, während der Dacia Duster auf der älteren B0-Plattform aufbaut.

Bodenfreiheit: Renault Duster bietet 21,2 cm Bodenfreiheit, der Dacia startet als Fronttriebler bei 20,9 cm.

Verstärktes Chassis sowie einen verbesserten Motorschutz.

Modernisierter Innenraum mit digitalem Kombiinstrument, 10,1-Zoll-Touchscreen und induktiver Ladeschale.

Antriebsvarianten: Renault Duster bietet eine Vollhybrid-Option (E-Tech 160), die beim Dacia Duster nicht verfügbar ist.

Sicherheits- und Assistenzsysteme: Renault Duster verfügt über fortschrittlichere Systeme wie adaptiven Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion und 360-Grad-Kamerasystem. Das Design des Fahrzeugs ist ebenfalls eigenständig: Ein trapezförmiger Kühlergrill, Voll-LED-Scheinwerfer und markante Schulterlinien verleihen dem SUV einen kraftvollen Auftritt. Am Heck betonen LED-Leuchten, die durch ein horizontales Lichtband verbunden sind, die Breite und Stabilität des Fahrzeugs.

Innenraum und Komfort Im Innenraum setzt der Renault Duster auf eine horizontale Cockpitgestaltung mit einem digitalen Kombiinstrument und einem zentralen 10,1-Zoll-Touchscreen. Die erhöhte Mittelkonsole bietet praktische Features wie eine induktive Ladeschale, USB-C-Anschlüsse und ein gekühltes Staufach.

Für zusätzlichen Komfort sorgen elektrisch verstellbare und belüftete Vordersitze sowie eine Zwei-Zonen-Klimaanlage. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 518 Litern, das sich durch Umklappen der Rücksitze auf 1.789 Liter erweitern lässt. Ein Glaspanoramadach sorgt auf Wunsch für ein luftiges Raumgefühl.

Antriebsvarianten Der Renault Duster wird mit drei Antriebsvarianten angeboten. Die Basis bildet ein 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbomotor mit 100 PS, der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert ist. Eine leistungsstärkere Option ist der 1,3-Liter-Vierzylinder-Turbomotor mit 160 PS, der wahlweise mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem Doppelkupplungsgetriebe erhältlich ist. Die Top-Motorisierung stellt der Vollhybrid-Antrieb E-Tech 160 dar, der einen 1,8-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren kombiniert. Dieses System ermöglicht bis zu 80 Prozent der Stadtfahrten im reinen Elektromodus.

Sicherheits- und Assistenzsysteme Zu den Fahrassistenten gehören im Renault Duster ein adaptiver Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion, ein Spurhalteassistent, ein automatischer Notbremsassistent und ein 360-Grad-Kamerasystem. Diese Systeme erhöhen nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Komfort beim Fahren und Einparken. Alle Assistenzsysteme können über den zentralen Touchscreen individuell angepasst werden.

Marktstrategie und Zukunftsperspektiven Renault plant, den Duster nicht nur in Indien, sondern auch in anderen Märkten wie dem Nahen Osten und Afrika anzubieten. Die Produktion erfolgt im Werk in Chennai, das als eines der wichtigsten industriellen Zentren von Renault gilt. Mit dem neuen Duster zielt Renault darauf ab, seine Marktposition in Schwellenländern zu stärken und gleichzeitig die technologische Entwicklung voranzutreiben.