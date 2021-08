Renault Trafic Space-Nomad auf dem Caravan Salon Endlich, ab 2022 auch in Deutschland

Renault präsentiert den Trafic Space-Nomad auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Ab 2022 ist der Franzose in Deutschland erhältlich. Aktuell gibt es den Campervan nämlich nur in der Schweiz.

Von Anfang 2022 an ist der Trafic Space-Nomad nicht nur den Eidgenossen vorbehalten – auch in Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark und Frankreich bietet Renault seinen Campervan an.

Unterschiedliche Längen beim Trafic Space-Nomad

Den Van gibt es in verschiedenen Längen. Die kürzere Variante kommt auf genau fünf Meter, während die längere Version 5,4 Meter misst. Das Aufstelldach ist bei beiden inklusive. Außerdem kann sich der Kunde zwischen einem Viersitzer und einem Fünfsitzer entscheiden. Das französische Camping-Mobil hat eine fest installierte Zweiersitzbank, während die längere Version für fünf Passagiere eine verschiebbare Dreiersitzbank beinhaltet.

Zwei Betten im Renault

Die Einrichtung des Campervans verspricht zwei Betten, eine Küchenzeile und eine Außendusche. Die Rücksitzbank lässt sich mit wenigen Handgriffen in ein 130 x 185 Zentimeter großes Bett verwandeln. Unterhalb des Aufstelldachs befindet sich ein weiteres Bett mit den Maßen 120 x 200 Zentimeter.

Renault Der Trafic SpaceNomad verfügt über zwei Betten und bietet somit Schlafplatz für vier Erwachsene.

Zusätzlich bietet der Renault einen Zweiflammenkocher, eine Spüle mit integriertem Wasserhahn und einen 49-Liter-Kühlschrank. Ein freistehender Tisch findet sowohl im Innenraum des Vans als auch im Außenbereich Platz. Dort spendet die 220 x 235 Zentimeter große Markise Schatten und eine LED-Beleuchtung sorgt abends für ausreichend Licht. Falls die Temperaturen zu niedrig sind, wärmt eine 2.000 Watt starke Ölheizung die Camper.

Das Multimediasystem Easy Link gibt es bei den Franzosen nur gegen Aufpreis. Dafür verspricht es integrierte Navigation und die Integration des Smartphones.

Für das Fortkommen bietet Renault Diesel-Motoren zwischen 110 PS und 170 PS an. Die Renault-Fabrik in Sandouville ist für den Bau des Trafic Space-Nomad verantwortlich. Über den Preis für den Campervan in Deutschland gibt es seitens Renault noch keine Information. In der Schweiz beginnt der Trafic Space-Nomad bei 57.200 Schweizer Franken. Das sind umgerechnet ca. 53.391 Euro. Allerdings gibt es den Renault in der Schweiz erst ab der 146 PS starken Motorisierung.

Fazit

Renault steigt mit dem Trafic Space-Nomad gegen den VW California in den Ring. Im Gegensatz zum Wolfsburger besticht der Franzose vor allem durch seinen Preis. Liegt die Anschaffung beim Trafic Space-Nomad unter den anzunehmenden 60.000 Euro, spart der Kunde im Vergleich zum California viel Geld. Dieser kostet rund 80.000 Euro.