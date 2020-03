Renault Trucks T 01 Racing Sondermodell im Renn-Look

Mit der Aufnahme des 13-Liter-Motors mit 480 PS in das Angebot seiner gebrauchten Lkw bringt Renault Trucks den T 01 Racing auf den Markt.

Die Sonderedition ist quasi ein Gebraucht-Lkw, der bei Renault Trucks werkseitig komplett überarbeitet und mit einer einjährigen Herstellergarantie versehen wird.

Design in Motorsportfarben

Diese gebrauchten Sattelschlepper der letzten Euro 6-Generation wurden inspiriert vom Motorsport mit einem dynamischen Design ausgerüstet. Von außen präsentiert der Renault Trucks T 01 Racing drei Farben auf weißem Grund: glänzendes Schwarz, leuchtendes Rot und knalliges Gelb. Das Innere der Scheinwerferblenden ist in leuchtendem Rot lackiert. Reflektierende Retro-Aufkleber, die an die Welt des Motorsports erinnern, sind außen auf dem Fahrzeug aufgebracht. Die Lackierung der Viscope-Außensonnenblende, der Felgen, des Kühlergrills oder der Rückspiegelgehäuse vervollständigen das Erscheinungsbild.

Renault Trucks

Auch der Innenraum soll Motorsport-Flair widerspiegeln. Die Einstiegsleisten sind ebenfalls speziell in leuchtendem Rot und knalligem Gelb lackiert. Dann betritt der Fahrer einen in Anthrazitgrau gestalteten Innenraum mit Karbon-Elementen. Die roten Knöpfe heben sich deutlich vom Armaturenbrett ab. Optional kann der Kunde zusätzliche Teile in Karbon, Zubehörteile für LED-Beleuchtungen oder Hupen oder eine spezielle Lackierung bestellen.