Riesen-SUV Ford Expedition feiert Geburtstag: Sondermodell mit Mustang-Lack

Mit dem Modelljahr 2027 erweitert Ford die Baureihe des Expedition um eine Jubiläumsvariante. Die 30th Anniversary Edition erinnert an die Einführung des großen SUV Ende der 1990er-Jahre und basiert technisch auf der Ausstattungslinie Platinum.

Prägendes Merkmal ist die Lackierung in Blue Ember metallic tri-coat. Der Farbton wurde bislang ausschließlich für den Ford Mustang Dark Horse angeboten und hält nun erstmals Einzug in die Baureihe des Full-Size-SUV. In Kombination mit schwarzen Kontrastelementen entsteht eine ziemlich exklusive Optik. Ergänzt wird sie durch 22 Zoll große Räder in hochglänzendem Schwarz, die ebenfalls Teil des Jubiläumspakets sind.

Exklusiver Mustang-Lack Weitere Unterschiede zur Serie betreffen die Kennzeichnung des Sondermodells. Auf den Nabenkappen der Räder sowie im unteren Bereich der Heckklappe sind Embleme mit dem Schriftzug "30 Years" angebracht.

Ford So hat alles angefangen: Ford Expedition der ersten Generation, damals noch mit rustikalem Starrachs-Fahrwerk.

Im Innenraum setzt Ford auf eine hellere Farbgebung. Die sogenannte Salt-Gray-Ausstattung kombiniert graue Oberflächen mit den bekannten Akzenten der Platinum-Version. Dadurch entsteht ein Kontrast zur relativ dunklen Außenlackierung. Auch im Interieur finden sich spezifische Hinweise auf das Jubiläum. Die Einstiegsleisten tragen entsprechende Schriftzüge, zusätzlich ist das Logo in die Lederoberfläche der verschiebbaren Mittelkonsole eingeprägt.

Riesen-SUV auf Pick-up-Basis Das Sondermodell knüpft an die Geschichte des Expedition an, der 1996 als Nachfolger des zweitürigen Bronco eingeführt wurde. Mit vier Türen und auf Basis des Pick-ups F-150 positionierte Ford das Fahrzeug als geräumige und komfortable Alternative zu klassischen Geländewagen. Gleichzeitig zielte das Konzept auf den wachsenden Markt großer Familien-SUV, der sich in den USA Mitte der 1990er-Jahre zunehmend etablierte.

Im Laufe der Jahre wurde die Baureihe immer weiter in Richtung Komfort und Luxus getrimmt. Bereits mit der zweiten Generation führte Ford eine Einzelradaufhängung an der Hinterachse ein, was gegenüber des bisherigen Starrachsen-Fahrwerks aus dem Pick-up den Fahrkomfort erheblich verbesserte. Spätere Modellreihen integrierten zusätzliche Infotainmentsysteme und Assistenzfunktionen.

Millionen-Seller Seit der Markteinführung wurden laut Hersteller rund drei Millionen Exemplare des Expedition verkauft. Damit zählt das Modell zu den erfolgreichsten Vertretern im Segment der Full-Size-SUV auf dem nordamerikanischen Markt.

Der aktuelle Ford Expedition wird von einem 3,5-Liter-V6-Biturbo der EcoBoost-Baureihe angetrieben, der 406 PS leistet. Das maximale Drehmoment liegt bei 651 Nm. In leistungsstärkeren Varianten kommt eine High-Output-Ausführung desselben Motors zum Einsatz, die 446 PS sowie 691 Nm liefert. Die 30th Anniversary Edition wird ausschließlich als Modelljahr 2027 angeboten. Preise will Ford in den kommenden Monaten bekannt geben. Der Marktstart ist für den Sommer vorgesehen.