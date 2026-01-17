Rocket Bunny R32: Kennen Sie diesen Mini-Godzilla auf Suzuki-Basis?

Der japanische Tuner Pandem Rocket Bunny zeigt auf dem Tokyo Auto Salon (9.-11.01.2026) einen Kit, der aus einem Kei-Car von Suzuki einen Godzilla-Nachbau macht. Das Umbaukit steht für umgerechnet 3.623 Euro im Online-Shop von Rocket Bunny Pandem und ist aktuell ausverkauft. Kaum überraschend: Für den Umbau sind einige Blecharbeiten nötig.

Mini-Godzilla mit 27 PS Godzilla ist der Spitzname des von 1989 bis 1994 gebauten Nissan R32 GT-R Skyline. Die Basis für den Umbau ist ein Suzuki Twin. Zwei Autos, die sich nie so nah gekommen wären, hätte Rocket Bunny nicht die rundliche Form des Kei-Cars für einen radikalen Umbau genutzt: Tiefergelegt, mit breiten Radläufen und großem Front- sowie Heckspoiler versehen, ist der Suzuki einem Nissan Skyline verblüffend ähnlich. Die schmalen Scheinwerfer mit den gelben Blinkern und die typischen, runden Heckleuchten verleihen dem Kei Car eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Sportwagen.

So wie er dasteht, wirkt der Umbau wie eine zu heiß gewaschene Version von Godzilla. Leider kommt der 660-Kubik-Kei-Car-Motor nicht annähernd an die Leistung des Originals heran: Mit 27 PS hat der Suzuki-Hybrid noch nicht einmal die Leistung eines kleinen Motorrads.

Der Reihensechszylinder-Biturbo des Nissan Skyline R32 GT-R ist entsprechend dem damaligen "gentlemen's agreement" japanischer Autohersteller offiziell mit 280 PS angegeben. Rund 320 PS sind es tatsächlich. Die Standfestigkeit und Leistungsfähigkeit des RB26-Reihensechsers sind bis heute legendär und machen ihn in der Tuningszene zu einem beliebten Objekt der Leistungssteigerung.

X/Tim Oldland Der britische Unternehmer und Designer Tim Oldland kommentiert: "I'm in love".

R32 GT-R: Erfolge im Motorsport In den Gruppe-A-Tourenwagen kommt der 2,6-Liter-Motor auf rund 650 PS. Die Leistung, der Allradantrieb und die Allradlenkung verhalfen dem R32 zu einer gewissen Dominanz im Motorsport: In der japanischen Tourenwagen-Meisterschaft gewann Kazuyoshi Hoshino mit einem R32 GT-R 1990 fünf von sechs Rennen und stand bei allen Rennen auf dem Podium. Der R32 GT-R gewann 1990, 1991 und 1992 die australische Tourenwagenmeisterschaft. Beim 24h-Rennen von Spa belegten R32 GT-R im Jahr 1990 die ersten drei Plätze in der Gruppe N. Dieselbe Klasse gewann das Modell 1990 und 1991 beim 24h-Rennen am Nürburgring.