Schaltgetriebe als Premium-Statement: Ruf Ehra und der Trend zur Handschaltung

Der Ruf Ehra kombiniert ein Siebengang-Schaltgetriebe mit einem variablen und abschaltbaren Allradantrieb. Die technischen Eckpunkte ordnen den Ehra klar als schnellen GT ein. Ruf nennt 650 PS, 900 Nm Drehmoment, 0–100 km/h in 3,3 Sekunden und 340 km/h Spitzengeschwindigkeit.

Auch die Basis passt zum Anspruch "eigenständiger Sportwagen" statt Umbau. Ruf setzt auf ein eigenes Carbonfaser-Monocoque, also eine leichte Fahrgastzelle aus Kohlefaser wie in Rennwagen, plus Carbon-Karosserie.

Analog als Premium-Statement Beim Auftritt bei der Monterey Car Week am Event "The Quail" wurde der Ehra als "discreet charmer" beschrieben. Gleichzeitig steht ein Preis im Raum, der das Konzept klar ins Sammler- und Luxussegment rückt: 1,5 Millionen Euro.

In diesem Umfeld wird die Handschaltung zur Botschaft. Sie signalisiert: Hier geht es nicht um maximale Performance, sondern um bewusste Bedienung und direkten Kontakt zum Auto.

Ruf verstärkt diesen Kontrast mit Technik, die eigentlich nach Hightech klingt. Ein abschaltbarer Allradantrieb ist das Gegenteil von "puristisch", macht den Ehra aber gerade als Analoge-Sportwagen interessant: Der Fahrer kann mehr Einfluss nehmen, ohne auf Traktion verzichten zu müssen.

McLaren und Porsche ziehen nach Auch McLaren setzt wieder auf den Schalthebel. Das Unternehmen kündigt mit dem McLaren McL 6GT sein erstes Modell mit Handschaltung seit dem McLaren F1 an, die Produktion ist für 2028 genannt.

Porsche geht einen anderen Weg und macht die Handschaltung zum Paket-Thema. Für den 911 Carrera S bringt Porsche ein „MT Package“ mit Sechsgang-Handschaltung, allerdings ausdrücklich nur für Nordamerika.

Für den deutschen Markt ist das die entscheidende Einschränkung. Während der Ruf Ehra aus Pfaffenhausen als Konzept grundsätzlich europäisch wirkt, bleibt der Porsche Carrera S MT in dieser Form ein US-Angebot – und zeigt damit, wie stark "Analog" inzwischen auch als regionale Nachfrage gedacht wird.