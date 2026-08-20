Formel 1: Deshalb hält Verstappen Red Bull die Treue

Zwei Jahre lang schwebte über die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1 ein Fragezeichen. Nachdem Lewis Hamilton vor dem Saisonstart 2024 bekannt gegeben hatte, Mercedes zu verlassen, schossen die ersten Gerüchte über einen Abgang Verstappens zu den Silberpfeilen aus dem Boden.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff baggerte öffentlich am Superstar. Letztendlich bekannte sich der Niederländer zu seinem Rennstall. Als die Saison 2025 bis zur Sommerpause nicht nach seinem Wunsch lief, keimten erneut die Abgangsgerüchte auf. Kimi Antonellis Cockpit bei Mercedes stand damals zur Debatte.

Doch Verstappen blieb. Aber jeder im Fahrerlager wusste, dass die Saga 2026 wieder von neuem beginnen würde. Zudem schmeckte dem 28-Jährigen das neue Technik-Reglement überhaupt nicht. Immer wieder wurde sogar kolportiert, dass der Familienvater nach der Saison seinen Helm an den Nagel hängen würde.

Da sich Antonelli in diesem Jahr jedoch als der angekündigte Überflieger entpuppt und George Russell schon in Spielberg bestätigt hatte, auch 2027 für Mercedes zu fahren, musste sich das Verstappen-Management mit Alternativen beschäftigen. Die hieß McLaren. Das Papaya-Team war geschmeichelt. Eine klare Absage an den Ausnahmekönner erteilten weder CEO Zak Brown noch Teamchef Andrea Stella.

Verstappen schwört Red Bull die Treue Pünktlich zum Ende der Sommerpause schockte dann Red Bull in Zandvoort (20.8.) die Formel-1-Welt. Max Verstappen bindet sich bis einschließlich 2030 beim Energy-Drink-Produzenten. Sein bisheriger Vertrag lief noch bis Ende der Saison 2028.

Eilig berief das Team eine Pressekonferenz in den Niederlanden ein. Bevor es losging, durfte Verstappen noch seine Erfolge in einem kurzen Video anschauen. Das entlockte ihm ein kleines Lächeln. "Ich bin so lange Teil des Teams. Es ist meine zweite Familie geworden." Und schob hinterher: "Ich war näher dran, aufzuhören, als zu wechseln."

Teamchef Laurent Mekies strahlte über beide Backen. Der Franzose hat sein wichtigstes Pferd im Stall gehalten. "Es ist ein historischer Tag für Red Bull und ein historischer Tag für die Formel 1 sowie die Sportwelt."

Red Bull Max Verstappen und Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies posieren für die Vertragsverlängerung bis 2030.

Verstappen mit Sinneswandel In der Tat darf sich die Königsklasse freuen, dass der viermalige Weltmeister bleibt. Die neuen Regeln stehen unter Dauerkritik der Fahrer, insbesondere von Verstappen. In Zandvoort ruderte der Pilot etwas zurück. "Es ist ein bisschen besser geworden mit dem Fahren. 2030 gibt es eine neue Richtung in der Formel 1, wenn vielleicht V8-Motoren kommen."

Siege konnte Verstappen diese Saison noch nicht feiern. "Natürlich will ich gewinnen. Du bist nie zufrieden, wenn du nicht gewinnst." Dennoch hat der Ex-Champion das Vertrauen zu seinem Team wiedergefunden. "Wir haben viele Leute verloren, aber es ist immer noch meine Familie. Wir bringen viele junge und talentierte Leute. Ob wir nächstes Jahr gewinnen, wird die Zeit zeigen."

Auch ohne permanente Triumphe hat sich Verstappen auf den Kern besonnen. "Ich liebe das Rennfahren immer noch." Mekies ergänzte zuversichtlich für die Zukunft zu sein: "Wir sind alle in einer Sache vereint: Wir wollen gewinnen. Wir vertrauen unseren Leuten, weil sie gut sind."

Neue Ausstiegsklausel? Seine Liebe zu Red Bull unterstrich der Star in Zandvoort und erinnerte sich an einen Weggefährten, der 2022 verstorben war: Firmengründer Dietrich Mateschitz. "Als Dietrich noch gelebt hat, habe ich immer gesagt, dass es mein Ziel ist, meine ganze Karriere für Red Bull zu fahren."

Diesem Traum ist Verstappen nun näher gekommen. 2030 wäre der Pilot 33 Jahre alt und könnte nach 16 Jahren in der Königsklasse seine Karriere beenden. Die Frage ist nur, ob es dazu kommen wird. Einer Frage bezüglich einer etwaigen Ausstiegsklausel wich er aus. "Zu Vertragsdetails äußere ich mich nicht."

Sollte der Erfolg 2027 ausbleiben und sich Red Bull nicht Richtung Spitze bewegen, könnte die Saga wieder von Neuem Fahrt aufnehmen. Allerdings stellt sich die Frage, wo Verstappen dann anheuern könnte. Die restlichen Top-Teams sind besetzt. Allerdings sei die Anmerkung erlaubt: Wer würde sich diesen Fahrer entgehen lassen, wenn er statt aufzuhören doch wechseln will?