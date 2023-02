Skoda Kodiaq Neue SUV-Generation ab 2024

Apropos Optik: An der Front erscheint der Erfolgs-SUV der Tschechen mit einem höheren Grill, einer Schürze im Wabendesign sowie mit "Kiemen" an den Außenkanten des Grills. Der untere Teil der LED-Scheinwerfer erscheint größer. In der Seitenansicht ist das kantige und bullige Design des Modells gut zu erkennen, eine starke Tarnung ist an den Radkästen auszumachen.

Kodiaq nicht mit "Modern Solid"-Design

Am Heck haben die Ingenieure provisorische Leuchten verbaut. Ansonsten ist die Auspuffanlage unter der Schürze verborgen. Das Seriendesign wird sich indes nur wenig an der Vision 7S-Studie orientieren, dem aktuell neuestes Ausblick auf das kommende Skoda-Design "Modern Solid". Das Design des Kodiaq wurde bereits vorher verabschiedet.

Nach wie vor baut der neue Skoda Kodiaq auf dem modularen Querbaukasten (MQB) des VW-Konzerns auf. Das bedeutet auch, dass er die Technik des Tiguan-Bruders übernimmt. Auch den haben wir bereits bei Wintertests im hohen Norden erwischt.

Technisch bleibt es bei den Diesel- und Benziner-Aggregaten. Das sind derzeit auf der Benziner-Seite der 1,5-Liter-TSI mit 150 PS zu 43.770 Euro sowie der 2.0 TSI mit 190 PS für 48.270 Euro. Bei den Dieseln kommen Zwei-Liter-TDI mit einem Leistungsspektrum von 150 bis 200 PS und wahlweise mit Allrad zum Einsatz. Die Preise reichen von 46.880 bis 51.030 Euro. Das RS-Modell ist aktuell nicht mehr verfügbar, dürfte aber in der neuen Generation wieder am Start sein. In Anlehnung an den Tiguan ist dann auch ein 1,4-Liter-E-Hybrid im Kodiaq zu haben.

Für alle Aggregate gilt: Es gibt in Sachen Leistung und Verbrauch ein Update. Ebenfalls ein Update erhalten die Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme und in diesem Zuge dürfte auch ein Update der Preise erfolgen.

Fazit

Skoda bringt Anfang 2024 die neue Generation des Kodiaq auf den Markt. Das Erfolgsmodell musste in den vergangenen Jahren leichte Absatzeinbußen hinnehmen – auch wenn die 2022er-Zahlen wieder leicht anstiegen. Das neue Design fällt bulliger aus, entspricht aber nicht dem neuen "Modern Solid"-Style. Sicher wird der neue Plug-in-Hybrid im Kodiaq helfen, die Absatzzahlen zu stabilisieren.