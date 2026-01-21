Skoda Kushaq Facelift: Modern Solid erreicht Indien

Der Kushaq, dessen Name sich vom Sanskrit-Wort für "Kaiser" ableitet, feierte 2021 Premiere und war das erste Modell von Škoda auf der speziell für Indien entwickelten MQB-A0-IN-Plattform. Seit der Markteinführung konnten die Tschechen rund 95.000 Exemplare in Indien sowie den Märkten in Vietnam, dem Nahen Osten und Afrika verkaufen. Zum Modelljahr 2026 erhält der Kushaq ein Facelift mit Elementen der Modern-Solid-Designsprache sowie ein technisches Upgrade.

Front und Heck aufgefrischt Die aktualisierte Front wird von einem neuen Kühlergrill mit Chromrippen und einem beleuchteten Lichtband geprägt. Hinzu kommen neue LED-Scheinwerfer, Parkpiepser und LED-Nebelscheinwerfer. Am Heck ergänzen neue, mit einem Lichtband verbundene Rückleuchten den Look. Hinzu kommen dynamische Blinker und ein beleuchteter Škoda-Schriftzug im Lichtband. Neu gezeichnete zeigen sich auch die nun bei allen Varianten zur Serienausstattung gehörenden Leichtmetallfelgen.

Abgerundet wird der aufgefrischte Auftritt durch die drei neuen Farben Shimla Green, Steel Grey und Cherry Red im Farbfächer. Ebenfalls neu im Angebot ist die Ausstattungsvariante Monte Carlo.

Mehr Serienausstattung Das Interieur werten ein neues, elektrisches Panorama-Schiebedach und eine zweifarbige Ambientebeleuchtung auf. Die Vordersitze sind elektrisch einstellbar und zudem belüftet. Die Klimaautomatik gehört jetzt zum Serienumfang. Immer 10,1 Zoll groß ist zum neuen Modelljahr der Infotainment-Touchscreen. Die kleinere Bildschirmvariante ist entfallen. Smartphones werden kabellos per Apple Carplay und Android Auto eingebunden.

Neu ist ein Sprachassistent, der auf dem Google Automotive AI Agent basiert und Gemini ins Fahrzeug integriert. Zur erweiterten Serienausstattung zählen jetzt auch der Heckscheibenwischer, die Heckscheibenheizung, automatisch abblendender Innenspiegel, ein Soundsystem und ein Regensensor.

Skoda Neues Heck mit Lichtband und beleuchtetem Škoda-Schriftzug.

Neue Achtgang-Automatik Auf der Antriebsseite bleibt es bei den bekannten Motoren. Allerdings wird der 105 PS und 178 Nm starke 1,0-Liter-TSI jetzt optional zum manuellen Sechsganggetriebe auch mit einer neuen Achtgangautomatik kombiniert. Der 150 PS und 250 Nm starke 1.5 TSI arbeitet weiter mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zusammen. Angetrieben werden immer nur die Vorderräder.

Bestellt werden kann der überarbeitete Škoda Kushaq in Indien ab sofort zu Preisen ab umgerechnet rund 14.200 Euro. Die Auslieferungen sollen Ende März 2026 beginnen.