Skoda Superb: Neuer Power-PHEV für den großen Tschechen

Skoda rundet das Motorenprogramm für den Superb mit einem neuen PHEV-Antrieb ab. Zudem schnappt sich die neue Plug-in-Hybridvariante den Platz der Topmotorisierung.

Systemleistung steigt um 68 PS Das neue Antriebssystem kombiniert einen 1,5-TSI-Benzinmotor mit 177 PS mit einem 85-kW-Elektromotor und einer 25,7-kWh-Traktionsbatterie (brutto). Die Systemleistung geben die Tschechen mit 200 kW, oder nach alter Währung 272 PS an. Damit ist der neue Superb iV das leistungsstärkste Verbrennermodell im Skoda-Programm.

Im Vergleich zur 204-PS-(150-kW)-Variante steigt die Systemleistung dank eines optimierten Benzinmotors und einer Softwareoptimierung des Antriebsstrang-Steuergeräts um 68 PS (50 kW). Das maximale Drehmoment erreicht jetzt 400 Nm und damit 50 Nm mehr als bisher. Die Ladeleistung für die Batterie bleibt unverändert. Wer mit maximal 50 kW zapft, bringt den Akku in 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Alternativ kann auch ein 11-kW-Lader genutzt werden.

Der neue Antriebsstrang sorgt für eine deutlich verbesserte Beschleunigung im Fahrbetrieb, unterstützt durch das optimale Zusammenspiel von Elektromotor und Turbobenzinmotor. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h, beschleunigt in 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglicht eine höhere Anhängelast von bis zu 2.000 Kilogramm. Zur rein elektrischen Reichweite machen die Tschechen noch keine Angabe. Im kleineren PHEV mit identischer Batterie sind bis zu 100 Kilometer drin.

Angepasst an die höhere Leistung wachsen die vorderen Bremsscheiben von 300 auf 310 Millimeter Durchmesser. Ein neuer Kühlkanal optimiert die Bremskühlung.

Power-PHEV nur für die Limousine Zu haben ist der neue Plug-in-Hybrid-Antrieb bislang nur in der Superb-Limousine. Ob die Kombi-Variante nachgezogen wird, ist bislang nicht bekannt. Ebenfalls noch nicht bekannt ist der Preis für das neue PHEV-Modell.