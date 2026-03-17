So funktioniert der 155-PS Vollhybrid im neuen Dacia Striker

Der 155-PS-Hybridantrieb des Dacia Striker basiert auf der CMF-B-Plattform der Renault Group. Das System kombiniert einen 107 PS starken Vierzylinder-Benzinmotor mit einem Elektromotor, der zusätzliche 50 PS liefert, und einen Hochspannungs-Starter/Generator. Eine 1,4-kWh-Batterie speichert die elektrische Energie, die sowohl beim Bremsen als auch durch den Benzinmotor erzeugt wird. Das Antriebssystem verwendet ein automatisches Elektrogetriebe mit vier Gängen für den Verbrennungsmotor und zwei Gängen für den Elektromotor. Diese Konfiguration liefert eine effiziente Kraftübertragung.

Vorteile des Hybridantriebs Der 155-PS-Hybridantrieb zeichnet sich durch eine hohe Effizienz aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben reduziert das System den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen. Laut Herstellerangaben kann der Striker in der Stadt bis zu 80 Prozent der Zeit im Elektromodus fahren, was die Betriebskosten senkt. Das System ist flexibel einsetzbar und ermöglicht sowohl im Stadtverkehr als auch auf der Autobahn eine gleichmäßige Leistungsentfaltung.

Elektrische Hinterachse für Allradantrieb Eine Variante des Striker könnte mit elektrischem Allradantrieb ausgestattet sein. Hier würde der Verbrennungsmotor die Vorderräder antreiben, während ein Elektromotor die Hinterachse unterstützt. Dieses Konzept verbessert die Traktion auf rutschigen oder unebenen Straßen und erhöht die Effizienz, da keine mechanische Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse erforderlich ist.

Ein elektrischer Allradantrieb macht den Striker vielseitig einsetzbar. Mit einer Anhängelast von bis zu 1,5 Tonnen würde sich das Fahrzeug auch für Transportfahrten eignen.

Vergleich mit anderen Modellen Im Vergleich zu anderen Modellen in seiner Klasse bietet der Dacia Striker ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Während viele Konkurrenten auf Plug-in-Hybride setzen, bleibt Dacia bei einem Vollhybridsystem. Der Einstiegspreis des Striker liegt voraussichtlich unter 25.000 Euro.

Technisch bietet der Striker moderne Hybridtechnik, elektrischen Allradantrieb und eine umfangreiche Ausstattung, was ihn zu einer Alternative in der Kompaktklasse macht.