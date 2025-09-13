Volvo XC90 Black Edition: Für Luxus-Schwarz-Sparer

Die kleineren SUV-Modelle der Schweden wurden bereits als Black Edition aufgelegt. Jetzt rollt Volvo die Black Edition auch auf die XC90 -Baureihe aus. Wie gehabt, verleihen schwarze schwarze Designakzente auch dem großen SUV eine sportlich-elegante Note.

Viel Schwarz am XC90 Zu den dunkel gehaltenen Designelementen am XC90 gehören neben den 21-Zoll-Leichtmetallfelgen unter anderem der Kühlergrill samt des mittigen Markenlogos, der Volvo-Schriftzug sowie das Modell- und das Motorenemblem am Heck. Die Basis für die Black Edition bildet natürlich die Metallic-Lackierung in Onyx Black. Wer es weniger dunkel mag, kann den XC90 alternativ auch in den mehr oder minder stark kontrastierenden Farbtönen Crystal White Pearl, Denim Blue Metallic und Vapour Grey ordern.

Auch im Innenraum können Kunden wählen, allerdings nur zwischen zwei komplett schwarzen Varianten auf Basis der beiden höchsten Ausstattungslinien Plus und Ultra. Beide kombinieren einen anthrazitfarbenen Dachhimmel mit karierten Aluminium-Dekorelementen. Ebenfalls an Bord sind anthrazitfarbene Nappaleder-/Ledernachbildung-Sportsitze mit perforierten Seitenwangen und elektrisch einstellbarer Vier-Wege-Lendenwirbelstütze sowie einstellbarer Beinauflage. Auch der Beifahrersitz ist mit einer Memory-Funktion ausgestattet.

Zu den weiteren Features zählen unter anderem ein hochwertiges Audiosystem, eine Feinstaubfilterung der Innenraumluft, eine Lenkradheizung, eine Sitzheizung für die äußeren Sitze der zweiten Sitzreihe sowie ein Schalthebel aus schwedischem Orrefors-Kristallglas.