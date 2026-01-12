Von den Toten zurück: Erster neuer Spyker, weitere könnten folgen

Erst im Oktober 2025 hatte sich der niederländische Sportwagenbauer Spyker mit einem Lebenszeichen zurückgemeldet. Alle Rechtsstreitigkeiten um die Marke seien beigelegt. Man könne jetzt wieder alle Markenrechte und das geistige Eigentum vollumfänglich nutzen. Spyker-Gründer Victor Muller kündigte zudem neue Zukunftspläne an, ohne konkret zu werden.

Im Januar 2026 feiert tatsächlich ein neuer Spyker Premiere, wobei der neue Spyker nur ein neu aufgebauter alter Spyker ist. Und zudem ein Unikat. Ob und wenn ja wie der neue Spyker mit dem neuerlichen Engagement von Victor Muller zusammenhängt, ist nicht bekannt. Der jetzt vorgestellte Spyker C8 Aileron LM85 geht aus einem 2022 eingefädelten Investorenkonzept hervor. Seinerzeit hatten die russischen Oligarchen Boris Romanovich Rotenberg und Michail Pessis geplant, mit ihrem Geld und ihren Firmen den niederländischen Sportwagenbauer neu zu beleben.

Ein Auto in vier Jahren Unter der Führung des luxemburgischen Karosseriebauers Milan Moraday und des deutschen Tuners R Company, beides Unternehmen von Michail Pessis, entstand in einer vierjährigen Bauzeit der jetzt vorgestellte Spyker C8 Aileron LM85. Das Unikat teilt sich den Namen mit der Spyker-Sonderedition, die 2017 zum Produktionsende des Aileron vorgestellt, aber nie realisiert wurde. Er besitzt sogar die gleiche genietete Karosserie und eine ähnliche Lackierung, die von einer Spyker-Rennlackierung inspiriert ist. Dieser neue Wagen wird von einem Kompressor-V8 unbekannter Herkunft angetrieben, der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt ist. Der LM85 des Jahrgangs 2017 besaß einen von Audi stammenden 4,2-Liter-V8 mit Kompressor, allerdings mit Sechsgang-Automatik.

Weitere Spyker könnten folgen Ob auf das Einzelstück weitere "neue" Spyker folgen, lassen die Projektpartner offen. Die Unternehmen betonen aber, dass man noch über genug Teile verfüge, um weitere Fahrzeuge aufzubauen. Selbst eine Realisierung des 2006 erstmals vorgestellten SUV Spyker D8 Peking-to-Paris soll damit möglich sein.

So oder so, die wechselhafte Geschichte von Spyker geht in ein neues Kapitel. Wie nachhaltig das aktuelle Aufflammen sein wird, muss sich allerdings erst zeigen.