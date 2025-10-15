Spyker mit Lebenszeichen: Ende des Rechtsstreits, Anfang der Zukunft

Die Sportwagenmarke Spyker wurde 1999 von Victor Muller gegründet. Die Niederländer fertigten exklusive Sportwagen mit Technik-Komponenten von Audi. Immer wieder wurden Muller und Spyker von finanziellen Engpässen ausgebremst. Die Sportwagenmanufaktur musste mehrmals Insolvenz anmelden.

Neue Pläne für Spyker Am 14. Oktober 2025 sendet Spyker-Gründer Victor Muller ein neues Lebenszeichen. Wie die Sportwagenmanufaktur mitteilt, habe man mit dem Insolvenzverwalter zweier ehemaliger Spyker-Tochtergesellschaften eine vollständige und endgültige Einigung erzielt. Demnach stellen beide Parteien die jeweils andere Partei von jeglichen Ansprüchen frei und vermeintliche Pfandrechte an den geistigen Eigentumsrechten von Spyker zugunsten der Nachlässe wurden unwiderruflich aufgehoben. Diese Einigung beendet einen jahrelangen Konflikt.