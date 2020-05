Erlkönig VW Arteon Facelift (2020) Feiner Passat wird feiner

2020 erweitert Volkswagen die Arteon-Produktpalette um eine sportliche Kombi-Version. Auch wenn es eine Zeitlang so aussah, als würde VW das Thema Arteon komplett auf einen schicken Sport-Kombi fokussieren, bekommt jetzt doch die ganze Arteon-Familie ein Facelift. Vorgestellt wird die Modellpflege noch im Juni, zu den Händlern kommt der frische Arteon dann kurz darauf. In den Grundzügen bleibt sich das Passat Coupé aber treu. Stilprägend ist der große Plaketten-Kühler, der bis in die Frontscheinwerfer reicht. Die kommen standesgemäß mit LED-Matrix-Option und überarbeiteter Leuchtengrafik.

Stefan Baldauf Minimale Retuschen am Heck: Die schmalen LED-Heckleuchten bleiben in ihrer Grundform fast unverändert.

Digital-Cockpit und neue Leuchten

Die Frontschürze bekommt mit dem Facelift mehr Profil und wirkt nicht mehr so rund wie beim Vor-Facelift-Modell. Minimale Retuschen gibt es auch am Heck. Die schmalen LED-Heckleuchten bleiben in ihrer Grundform unverändert, bekommen lediglich ebenfalls eine neue Grafik. Heckspoiler und Schürze sind praktisch nicht vom aktuellen Modell zu unterscheiden. Beim Interieur gibt's vor allem ein Update auf die aktuellen Infotainment-Systeme inklusive des Digital-Cockpits aus dem Passat.

Plugin-Hybrid mit 55 Kilometer E-Reichweite

Zum Thema Antriebe können wir aktuell nur spekulieren. Derzeit wird der Arteon in drei Motorisierungen angeboten. Auf der Benzinerseite stehen ein 1,5-Liter-TSI mit 150 PS sowie ein Zweiliter-TSI mit 272 PS Leistung. Bei den Diesel-Motoren gibt es den Zweiliter-Vierzylinder-Turbo mit 150 und 190 PS. Zum Facelift wird wohl für alle Karosserievarianten eine Plugin-Version hinzukommen. Deren Grundzüge sind aus dem Passat GTE bekannt: Ein Vierzylinder TSI teilt sich die Arbeit mit einem Elektromotor, gemeinsam kommen sie auf 218 PS. Elektrische Reichweite: 55 Kilometer nach WLTP-Norm.

Fazit

Der Arteon hat sich lautlos als hübschere Option zum Allerweltsgesicht des VW Passat etabliert. Mit dem Facelift, dezenten Technik-Update und dem neuen Sport-Kombi könnte es sehr schnell sehr viel "lauter" um die Arteon-Familie werden.