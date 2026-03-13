VW Caddy Facelift 2026: Der Caddy bekommt eine neue Optik

Auf der Jahrespressekonferenz des Konzerns hat Volkswagen Nutzfahrzeuge erste Ausblicke auf kommende Modellpflegen gegeben. Besonders im Fokus steht der überarbeitete Volkswagen Caddy , von dem eine Designskizze gezeigt wurde. Die kompakte Transporter- und Hochdachkombi-Baureihe soll ein neues Exterieur erhalten und im Innenraum überarbeitet werden.

Neue Front, neue Features Während die Grafik der LED-Leuchten auf dem gezeigten Bild dem aktuellen Modelljahr gleicht, ist eine neue Frontschürze mit seitlichen Lufteinlässen und neuen Grill-Elementen zu erkennen. Außerdem versprach Volkswagen Nutzfahrzeuge-CEO Stefan Mecha auf der Pressekonferenz "deutlich optimierte Innenraumlösungen". Dazu gehöre unter anderem eine einfachere Bedienung über einen neuen, großen Infotainment-Bildschirm. Mehr Infos wurden noch nicht verraten, doch nach dem überraschend offenherzigen ersten Teaser dürfte die Präsentation des Facelift-Caddy in naher Zukunft bevorstehen.

Plug-in-Hybride kommen Neben der Modellpflege plant Volkswagen Nutzfahrzeuge weitere technische Erweiterungen im Programm. Für den elektrischen Volkswagen ID. Buzz sind zusätzliche Funktionen wie Vehicle-to-Load vorgesehen, mit der externe Geräte über die Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt werden können. Außerdem sollen neue Ausstattungsoptionen wie ein Camp Mode und ein sogenanntes Gute-Nacht-Paket hinzukommen. Beim Volkswagen ID. Buzz Cargo ist eine Langversion geplant, die das Ladevolumen vergrößert. Die Baureihen Volkswagen Transporter und Volkswagen Caravelle sollen künftig zusätzlich mit Plug-in-Hybridantrieb angeboten werden. Beim großen Transporter Volkswagen Crafter erweitert Volkswagen Nutzfahrzeuge das Angebot um weitere Aufbauvarianten, darunter ein Drei-Seiten-Kipper sowie Versionen mit Kofferaufbau und Ladebühne.

Parallel zu diesen Produktankündigungen hat Volkswagen Nutzfahrzeuge auch seine Geschäftszahlen für das Jahr 2025 vorgestellt. Der Absatz der Marke stieg auf rund 428.000 Fahrzeuge. Das entspricht einem Plus von etwa sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz legte noch stärker zu und erreichte 16,9 Milliarden Euro, rund elf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Umsatz stieg damit stärker als die Zahl der verkauften Fahrzeuge, was unter anderem damit zusammenhängt, dass im vergangenen Jahr mehr höherwertige Modelle verkauft wurden.

Mehr Umsatz, weniger Gewinn Deutlich zurück ging hingegen das operative Ergebnis. Es lag 2025 bei 245 Millionen Euro, nachdem im Jahr davor noch 743 Millionen Euro erreicht worden waren. Auch die sogenannte operative Umsatzrendite, also der Anteil des Gewinns am Umsatz, sank spürbar. Sie fiel von 4,9 auf 1,5 Prozent. Gründe dafür waren laut Unternehmen mehrere Belastungsfaktoren. Dazu zählen Rückstellungen für mögliche Strafzahlungen im Zusammenhang mit den CO₂-Vorgaben der Europäischen Union. Hintergrund ist, dass sich der Hochlauf der Elektromobilität langsamer entwickelt als ursprünglich erwartet, insbesondere im Segment der leichten Nutzfahrzeuge.