Das Facelift des VW Caddy bringt eine überarbeitete Frontschürze mit sich, die in mehreren Varianten erhältlich ist. Besonders auffällig sind die neu gestalteten seitlichen Lufteinlässe und die Querlamellen im unteren Kühlermaul. Der Kühlerschlitz zeigt nun nach oben gerichtete Mundwinkel, was dem Fahrzeug ein dynamischeres Erscheinungsbild verleiht. Neue Außenfarben und Leichtmetallräder in Größen von 16 bis 18 Zoll runden das frische Design ab.Flexibilität in der ModellpaletteDer Caddy bleibt in zwei Radständen – kurz und lang (Maxi) – verfügbar. Beide Varianten bieten Platz für fünf oder sieben Personen und sind mit großen Heckklappen sowie seitlichen Schiebetüren ausgestattet. Neben der Basisversion stehen die Ausstattungsvarianten Edition, Life und Style zur Auswahl. Für Camping-Enthusiasten gibt es weiterhin die California-Version mit Wohn-Grundausstattung.Modernisiertes CockpitIm Innenraum erwartet die Kunden ein größeres, freistehendes Zentraldisplay, das die Bedienung von Infotainment und Fahrzeugfunktionen erleichtert. Optional ist ein 10-Zoll-Display erhältlich, das mit digitalen Features wie VW Connect ausgestattet ist. Die ergonomischen Sitze mit AGR-Gütesiegel sorgen für hohen Komfort, während zusätzliche Optionen wie elektrische Zuziehhilfen für Schiebetüren und Heckklappe den Alltag erleichtern.Antriebsoptionen für jeden BedarfDas Antriebsportfolio des Caddy bleibt vielfältig. Neben Benzin- und Dieselmotoren wird ein Plug-in-Hybrid angeboten, der eine rein elektrische Reichweite von bis zu 122 Kilometern bietet. Der 1.5 TSI leistet 116 PS, während die 2.0 TDI-Diesel in Varianten mit 102 PS und 122 PS erhältlich sind. Der Plug-in-Hybrid kombiniert eine Systemleistung von 150 PS mit einem Drehmoment von 350 Nm.Marktstart und PreiseVolkswagen plant den Vorverkaufsstart des überarbeiteten Caddy zur Jahresmitte 2026. Aktuell beginnt der Einstiegspreis für die Pkw-Version bei 33.368 Euro. Wie sich die Preise nach dem Facelift entwickeln, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass der Caddy mit seinen Neuerungen weiterhin eine attraktive Wahl für unterschiedliche Zielgruppen bleibt.