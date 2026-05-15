VW ID. Era 5S mit PHEV-Antrieb: China-Passat mit riesiger E-Reichweite

Im Rahmen seiner chinesischen Modelloffensive legt Volkswagen mit dem ID. Era 5S nach. Die Mittelklasse-Stufenhecklimousine ist das zweite Modell der Era-Familie nach dem bereits Anfang 2026 präsentierten PHEV-SUV ID. Era 9X. Entwickelt wurde das neue Era-Modell erneut mit dem chinesischen Partner SAIC. Erste Bilder und Informationen wurden jetzt über das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) veröffentlicht.

Beinahe Passat-Niveau Der ID. Era 5S ist mit einer Länge von 4,84 Meter klar länger als bisherige Jetta-Modelle, bleibt aber noch unter dem Passat oder dem ID. 7. Im chinesischen Portfolio schiebt er sich so zwischen Lamando L und Passat. In der Breite misst die Limousine 1,88 Meter, in der Höhe 1,51 Meter. Der Radstand wird mit 2.766 Millimeter angegeben.

Das Design setzt auf ein Fließheck. Die Front überspannt ein LED-Lichtband samt beleuchtetem Logo. Die LED-Scheinwerfer sind zweizeilig ausgeführt. Die Schürze wird von großen seitlichen Lufteinlässen dominiert. An den Flanken fallen die halbversenkten Türgriffe ins Auge. In den Radläufen stecken 17 bis 19 Zoll große Leichtmetallfelgen. Am Heck verfügt der ID. Era 5S über durchgehende LED-Rückleuchten, die optisch mit den Frontscheinwerfern korrespondieren. Die Gehäuse der Außenspiegel und die Rückleuchten sind zudem mit kleinen grünen Kontrollleuchten für den Ladestatus ausgestattet.

PHEV mit 165 km-E-Reichweite Den Antrieb übernimmt, auch wenn der Era ein ID.-Modell ist, nicht ein rein elektrischer Triebstrang, sondern ein PHEV. Der kombiniert einen 110 PS starken 1,5-Liter-Benziner mit einem 130 kW starken Elektromotor. Der Verbrenner stammt von SAIC, die LFP-Batterie ungenannter Kapazität kommt von CATL. Als Höchstgeschwindigkeit werden für den 1.655 Kilogramm schweren ID. Era 5S 165 km/h genannt. Die rein elektrische Reichweite soll nach chinesischem CLTC-Zyklus bis zu 160 Kilometer betragen. Darüber hinaus liefert VW noch keine Werte.

Zur Sicherheitsausstattung sollen KI-basierte Assistenten gehören, die auch autonome Fahrmanöver erlauben. Das Cockpit ist mit Bildschirmen für das Kombiinstrument und das Infotainmentsystem bestückt. Dazu gibt es auf der Armaturentafel wenige echte Schalter sowie ein Zweispeichen-Multifunktionslenkrad.

In China soll der neue VW ID. Era 5S Ende des zweiten Quartals eingeführt werden. Preise werden noch nicht genannt.