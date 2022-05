VW will Marke Scout wiederbeleben Elektro-SUV und E-Pick-up für den US-Markt

Der VW-Konzern ist mit seinen vielen Marken extrem breit aufgestellt. Sie bringen zudem viel Historie mit, die sich mit Blick auf die Elektromobilität gut nutzen lässt. Auch für die angestrebte Expansion auf dem US-Markt. Wie VW am Mittwoch (11.5.2022) bestätigte, bringt der Konzern unter dem neuen Markennamen Scout in den USA einen vollelektrischen Pick-up und robusten SUV auf den Markt. "Die Elektrifizierung bietet eine historische Chance, jetzt als Konzern in das hochattraktive Pick-up- und R-SUV-Segment einzusteigen. Damit unterstreichen wir unsere Ambitionen, ein wichtiger Akteur auf dem US-Markt zu werden", erklärt VW-Boss Herbert Diess. Die Marke Scout wird dabei noch in diesem Jahr als unabhängiges Unternehmen mit Sitz in den USA wiederbelebt.

Die ersten Scout-Prototypen sollen im nächsten Jahr vorgestellt werden, ihre Serienproduktion soll 2026 anlaufen. Die elektrifizierte Marke Scout wird dabei auf ein neues technisches Plattform-Konzept setzen, mit dem sich authentischere Pick-ups und RUVs realisieren lassen als mit dem bestehenden Portfolio des Volkswagen-Konzerns. Mit der neuen Marke und den dazugehörigen Modellen will VW endlich die lange angestrebten zehn Prozent Marktanteil erreichen. Eine erste Idee zur Wiederbelebung von Scout hatte VW-USA-COO Johan De Nysschen bereits im September 2021 formuliert. Die neue Marke Scout hat nichts mit den bekannten Scout-Modellen aus dem Skoda-Programm zu tun.

Namensrechte liegen bei Navistar

Aber der Reihe nach: Um seinem Lkw-Geschäft international mehr Gewicht einzuhauchen, hat die VW-Nutzfahrzeuggruppe Traton Ende 2020 den US-LKW-Hersteller Navistar übernommen. Zu Navistar gehört auch die Marke International. Die wiederum hatte zwischen 1961 und 1980, noch unter dem Namen International Harvester, mit dem Scout einen robusten Geländewagen im Programm, der es durchaus mit den Wettbewerbern von Ford, Jeep und GM aufnehmen konnte. Vom Scout wurden seinerzeit auch die beiden legendären Schweizer Geländewagen Monteverdi Safari und Sahara abgeleitet.

Im Rahmen eines Pressegesprächs in den USA hatte De Nysschen seinerzeit ausgeführt, dass man den Namen Scout durchaus wiederbeleben könnte. Und zwar mit einem Geländewagen, der – wie damals – direkt gegen den Jeep Wrangler und den Ford Bronco antritt. Als Zielpreis hat der Manager dabei rund 40.000 Dollar angegeben. Damit diese Idee zeitgemäß antritt, wäre natürlich ein Elektroantrieb gesetzt. Damit können die Wettbewerber bislang noch nicht glänzen. Eine Neuentwicklung mit Verbrenner wäre zudem in der aktuellen VW-Strategie nicht mehr denkbar. Unter dem Label International Harvester könnte ein neuer Scout aber nicht kommen, denn das fiel bereits 1985 bei der Navistar-Umstrukturierung an den US-Traktorenhersteller Case IH.

Fazit

VW will auf dem US-Markt unbedingt expandieren, verfügt aber derzeit nicht über die passenden Modelle. Mit einer Wiederbelebung der alten US-Marke Scout und Elektromodellen als SUV und Pick-up unter diesem Label könnte ein erhöhter Absatz in den USA möglich sein. Auf den alten Markennamen Scout hat VW seit dem Zukauf der Nutzfahrzeugmarke Navistar Zugriff.