SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

VW T-Roc R: Power-SUV mit Golf R-Genen

VW T-Roc R
Power-SUV mit Golf R-Genen

VW bringt 2027 wieder eine ganz heiße Version des T-Roc. Der T-Roc R greift auf die Technik des Plattformbruders Golf R zurück.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.11.2025
VW T-Roc R Teaser
Foto: VW/Andreas Mindt

Der komplett runderneuerte VW T-Roc wurde bereits präsentiert und lockt auch schon mit geöffneten Auftragsbüchern. Zu haben ist der aufgefrischte Bestseller mit verschiedenen Vierzylinder-Antriebsvarianten, die je nach Elektroanteil zwischen 116 und 170 PS leisten. Für darüber hinausgehende sportliche Ansprüche muss bislang die Ausstattungsversion R-Line herhalten.

333 und Drift-Modus

Das echte Sportmodell des neuen T-Roc folgt 2027 mit einer echten R-Version. Die greift beim Antrieb ins Regal des Plattformbruders Golf und pickt sich dort den 2,0-Liter-TSI-Mildhybridmotor mit 333 PS Leistung und 400 Nm Drehmoment heraus, der auch im Golf R sowie im Cupra Leon und im Audi S3 verbaut wird. Übernommen wird aus dem Golf R auch das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und der 4-Motion-Allradantrieb. Der Technologietransfer beschert dem T-Roc R zudem die Torque Vectoring-Momentenverteilung an der Hinterachse sowie den Driftmodus des Golf R.

Optisch setzt sich der T-Roc R vom Serien-Pendant durch 20 Zoll große Leichtmetallschmiederäder mit 245er-Reifen sowie eine Vierohr-Abgasanlage, optional aus Titan, von Akrapovic ab. Die Aeroanbauteile dürften noch etwas aggressiver gestaltet sein, als die, die bereits am R-Line-Modell zu sehen sind.

Fazit

