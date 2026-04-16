Der Zeekr 8X basiert auf der vom Hersteller Haohan-S getauften Architektur mit 900-Volt-Technologie. Diese ermöglicht eine Ladezeit von neun Minuten für 20 bis 80 Prozent Batteriekapazität sowie eine Systemleistung von bis zu 1.400 PS. Der Hybridantrieb kombiniert einen 2,0-Liter-Turbobenziner mit bis zu drei Elektromotoren. Die Batteriekapazität variiert zwischen 55 und 70 kWh, was elektrische Reichweiten von bis zu 410 Kilometern nach CLTC ermöglicht. Die Gesamtreichweite des Fahrzeugs wird mit 1.400 Kilometern angegeben.Vergleich mit deutschen PremiumherstellernIm Vergleich zu deutschen Premium-SUVs wie dem BMW XM oder dem Mercedes GLE zeigt der Zeekr 8X Unterschiede im Preis-Leistungs-Verhältnis. Während die deutschen Modelle oft teurer sind, bietet der Zeekr 8X eine ähnliche oder umfangreichere Ausstattung zu einem niedrigeren Preis. Mit einem Einstiegspreis von rund 47.500 Euro und einer Top-Version für etwa 65.000 Euro liegt er unterhalb der Konkurrenz. Technische Features wie ein Naim-Soundsystem mit 29 Lautsprechern und ein KI-gestütztes Infotainmentsystem sind in dieser Preisklasse weniger verbreitet.Luxus und Technologie im FokusDer Zeekr 8X bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale wie ein Panoramaglasdach, klimatisierte Ledersitze, ein Infrarot-Nachtsichtsystem und ein Head-up-Display mit Augmented Reality. Für Fondpassagiere stehen ein zentraler Touchscreen und ein optionaler ausklappbarer Bildschirm zur Verfügung. Die adaptive Zweikammer-Luftfederung mit elektronisch gesteuerten Dämpfern ist ebenfalls Teil der Ausstattung.Marktstrategie und europäische PerspektiveDie Geely-Gruppe, zu der auch Volvo und Polestar gehören, plant, den Zeekr 8X strategisch zu positionieren. Derzeit ist der SUV nur in China erhältlich, ein Markteintritt in Europa könnte ab 2027 erfolgen. Sollte die Preisstrategie auch in Europa umgesetzt werden, könnte dies Auswirkungen auf die Marktposition deutscher Hersteller haben. Die Kombination aus Qualität, Technologie und Preis könnte für europäische Kunden interessant sein.Herausforderungen für deutsche HerstellerDie Einführung des Zeekr 8X verdeutlicht die Fortschritte der chinesischen Automobilindustrie. Deutsche Hersteller stehen vor der Aufgabe, technologisch und preislich konkurrenzfähig zu bleiben. Die Entwicklung neuer Plattformen, die Integration moderner Technologien und die Optimierung der Produktionskosten könnten entscheidend sein, um im Wettbewerb zu bestehen.