Porsche 911 (964) Turbo 3.6 X88 Ex-Jenson Button F1-Champion verkauft seine Elfer-Rarität

Dieser Porsche 911 Turbo 3.6 wurde einst vom Sultan von Brunei bestellt und wird nun in Jenson Buttons Auftrag verkauft. Nicht die einzigen Besonderheiten des 964ers.

Autos aus prominentem Vorbesitz erhalten gerne mal Preisschilder mit etwas üppigeren Zahlen als ihre Geschwister, die nur von "No-Names" gefahren wurden. Doch was passiert, wenn gleich zwei berühmte Namen in der Liste der bisherigen Eigner auftauchen? Schwer zu sagen, schließlich gibt es diesen Fall nicht oft. Doch in wenigen Tagen werden wir wissen, wie sich ein doppelter VIP-Status auf den Preis eines Auto-Klassikers auswirkt.

Dieser Porsche 911 Turbo 3.6, Baureihe 964, wird aktuell von Jenson Button zur Versteigerung gebracht. Der Formel-1-Weltmeister von 2009, der inzwischen selbst unter die Sportwagen-Hersteller gegangen ist, bietet den im März 1994 gebauten Schwaben derzeit über die Online-Auktions-Plattform "Collecting Cars" an. Doch der Erstbesitzer des Coupé-Klassikers trägt einen ähnlich großen Namen wie der Rennfahrer: Der Sultan von Brunei hat den 911 Turbo einst bei Porsche in Auftrag gegeben. Der Herrscher des Kleinstaates in Südostasien galt zwischenzeitlich als reichster Mensch der Welt und Besitzer der größten Autosammlung des Planeten. Je nach Quelle sollen sich darin zwischen 3.000 und 7.000 Fahrzeuge befunden haben.

Einzigartige Ausstattungs-Kombination

Dieser 964er war eines von ihnen. Wie es sich für einen echten Auto-Connaisseur, hat sich der Sultan ein echtes Einzelstück fertigen lassen. Der Porsche 911 Turbo 3.6 verfügt über die ab Werk angebotene Leistungssteigerung mit dem Code X88, weshalb er 385 statt 360 PS aus seinem zwangsbeatmeten Sechszylinder-Boxer drückt. Dabei wurde das Power-Plus seinerzeit eigentlich nur für 964er Turbos mit Flachbau-Paket – demnach mit Klappscheinwerfer-Umbau – angeboten. Lediglich 17 Exemplare mit "Flatnose-Delete-Package", also mit klassischer Elfer-Front, kamen in den Genuss der X88-Option. "Collecting Cars" zufolge trägt nur eines den Farbton "Horizon Blue Metallic" – nämlich dieses hier.

Collecting Cars / Matt Woods Photography Von ein paar Steinschlägen und Gebrauchsspuren an der Fahrertür abgesehen soll sich der Lack in einem guten Zustand befinden.

Die Auktions-Plattform bezeichnet den Lack zudem als "original" und bescheinigt der Karosserie "einen ausgezeichneten Zustand", der nur durch ein paar Steinschläge und "einige sehr kleine Schäden an der hinteren Kante der Fahrertür" getrübt werde. Unfälle seien nicht bekannt, auch die Elektrik sowie Mechanik des Porsche arbeiten der Anzeige zufolge einwandfrei – schließlich sei er regelmäßig von Fachleuten gewartet worden. Die letzte MOT-Prüfung (das britische Pendant zum TÜV) habe der Porsche im November 2020 ohne Beanstandung absolviert; dabei sei ein Tachostand von 18.592 Meilen (umgerechnet 29.921 Kilometer) erfasst worden.

Größere Spoiler, leichtere Felgen

Ein manuelles Fünfgang-Getriebe überträgt die Antriebskraft auf die Hinterachse, wo sie von einem Sperrdifferenzial traktionsoptimiert portioniert wird. Als Mitglied des exklusiven "Flatnose-Delete"-Clubs verfügt der Turbo über die sehr seltene Kombination aus speziellen Spoilern vorne und hinten sowie den polierten und gewichtsoptimierten Mehrteiler-Felgen im 18-Zoll-Format, die Hersteller Speedline damals eigens für Porsche aufgelegt hatte.

Collecting Cars / Matt Woods Photography Auch innen weist der Porsche 964 Turbo 3.6 einige Gebrauchsspuren auf.

Das Interieur dieses Porsche 964 Turbo 3.6 verströmt trotz leichter Gebrauchsspuren ein Wohlfühl-Aroma. Die Volllederausstattung trägt den Farbton Marine-Blau, die vorderen Sportsitze lassen sich elektrisch verstellen und auch der Lenkradkranz hüllt sich in einen Ledermantel. Zur Ausstattung gehören ferner ein elektrisches Schiebedach, eine Klimaanlage, eine Leuchtweitenregulierung, eine getönte Frontscheibe, ein Heckscheibenwischer und ein Bordcomputer.

Wo landet der Preis?

Jenson Button und "Collecting Cars" bieten den besonderen, im Jahr 2003 nach Großbritannien importierten 911 Turbo mit kompletter Dokumentation und Echtheits-Zertifikat, aber ohne Mindestpreis an. Drei Tage vor Auktionsende stehen die Gebote bei 200.500 Pfund (aktuell umgerechnet knapp 234.000 Euro). Beim Preis dürfte das letzte Wort allerdings noch nicht gesprochen sein.

Umfrage 60388 Mal abgestimmt Würden Sie einen höheren Preis bezahlen, weil es einen prominenten Vorbesitzer gab? Na klar. Die Historie eines Autos ist besonders wichtig und alles Andere nebensächlich. Niemals. Allein der technische und optische Zustand sowie die Ausstattung zählen. mehr lesen

Fazit

Gleich zwei prominente Vorbesitzer, eine ebenso begehrenswerte wie exklusive Ausstattungs-Kombination und ein guter Gesamtzustand sprechen dafür, dass dieser besondere Porsche 964 Turbo 3.6 preislich durch die Decke geht. Dagegen spricht eigentlich nur, dass es sich um einen Rechtslenker handelt. Doch ist das wirklich ein Manko angesichts des sonst Gebotenen?