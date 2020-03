BMW 740i (E38) im Neuwagenzustand Dieser 7er verharrt in einer Fruchtblase

Die damals 70-jährige Dame aus Oberfranken hatte sich sicher auf ein paar schöne Jahre mit ihrem neuen Auto gefreut, als sie den BMW 740i, Baureihe E38, bestellte. Im September 1997 wurde die Oberklasse-Limousine vom BMW-Autohaus Herrnleben in Bayreuth ausgeliefert und kurz danach neu zugelassen. Doch direkt danach erkrankte die Besitzerin – offensichtlich so schwer, dass sie den BMW nie fuhr. Eine gemeinsame Zukunft war dem Gespann aus Fahrerin und Auto leider nicht vergönnt.

Regelmäßige Besuche beim TÜV

Das Schicksal der Dame ist das Glück eines Verkäufers aus Polen, der genau dieses Auto aktuell auf Ebay anbietet. Und natürlich des designierten Käufers, der einen fast 23 Jahre alten 7er im Neuwagenzustand erwirbt. Der E38 hat gerade einmal 255 Kilometer auf dem Tacho, von denen – das gibt der Verkäufer zu – 15 Kilometer auf sein eigenes Konto gehen. Die restlichen Strecken dürften bei den regelmäßigen Fahrten zum TÜV absolviert worden sein; die entsprechenden Vermerke aus den Jahren 2000, 2002, 2004 und 2006 sind vorhanden.

Tomasz Ocipiński Die Farbe Dunkelgrün-Metallic steht dem BMW 7er E38 ganz hervorragend.

Aber auch der Pole selbst hat sich anscheinend liebevoll um den BMW gekümmert und ihn in einer Kapsel mit mechanischer Luftumwälzung gelagert. Deshalb ist es durchaus glaubhaft, wenn er "keine Kratzer, keine Beulen und keine Rostansätze" konstatiert. Auch Standschäden schließt der Anbieter aus; der 740i soll sich fahren wie ein Neuwagen. Von den 286 PS und höchstens 440 Newtonmetern des 4,4-Liter-V8-Benziners dürfte der überwiegende Teil demnach noch abrufbar sein. Die Fahrleistungen gab BMW seinerzeit mit 7,0 Sekunden von Null auf Hundert und maximal möglichen 250 km/h an.

Ein Schnäppchen wird der 740i nicht

Bei der Ausstattung ließ sich die Erstbesitzerin nicht lumpen. Der 7er verfügt über eine umfangreiche Sicherheitspalette mit ABS, ESP und Airbags für Fahrer, Beifahrer und an der Seite. Die beheizten Sitze, die Außenspiegel und die Fensterheber lassen sich elektrisch bedienen, das Multifunktions-Lenkrad lässt sich in der Höhe verstellen. Auch Tempomat, Klimaautomatik und Parksensoren sind an Bord. Allerdings entschied sich die Dame laut Anzeige gegen ein CD- und für ein Kassettenradio. Die beige Vollleder-Ausstattung harmoniert perfekt mit den dunkelbraunen Holzeinlagen und vor allem mit der dunkelgrünen Metallic-Lackierung.

Interessenten sollten sich vom Gedanken, mit dem "neuen" BMW 740i ein Schnäppchen machen zu können, jedoch ganz schnell verabschieden. Die Gebote stehen sechs Tage vor Auktionsende bereits bei über 52.000 Euro (Stand 25.03.2020).

Fazit

Wir hätten der Seniorin eine lange, intensive und schöne Zeit mit ihrem herrlichen 7er gegönnt. Es kam leider anders. So schade das ist: Der neue Besitzer kann sich über eine tolle automobile Zeitkapsel freuen. Und der Verkäufer, so sieht es derzeit aus, über einen großen Batzen Geld.