Ford GT (2005) von Jeremy Clarkson wird verkauft Diese Hassliebe ist vorbei

Wir kennen das Spiel: Prominenter Vorbesitz äußert sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt zumeist in einer überaus selbstbewussten Preisgestaltung. Ganz besonders, wenn das fragliche Auto an sich bereits ein seltenes Modell ist. Im Jahr 2005 kamen insgesamt 101 von etwas mehr als 4.000 gebauten Ford GT auf den europäischen Markt. Einen dieser exklusiven Sportwagen sicherte sich seinerzeit der britische TV-Star Jeremy Clarkson. Besonders in seiner damaligen BBC-Show "Top Gear" machte er vor seinen Co-Moderatoren Richard Hammond und James May keinen Hehl aus dieser Anschaffung. Die wiederum zogen ihn Woche für Woche mit der langen Lieferverzögerung auf. Als das Auto endlich in Clarksons Fuhrpark angekommen war, musste dieser kleinlaut eingestehen: "It's terrible." (dt. "Es ist furchtbar.").

GT101 Der limitierte Sportwagen leistet 551 PS und schöpft seine Kraft aus einem Kompressor-V8 mit 5,4 Litern Hubraum.

Warum? Weil sich der extreme Sportwagen zwar auf der Rennstrecke pudelwohl fühlt, auf britischen Landstraßen aber in puncto Komfort schnell die Grenzen des Erträglichen erreicht. Zudem ist der GT mit 1,96 Metern so breit, dass er die Londoner Hammersmith Bridge nicht passieren kann, die allerdings leider auf Clarksons Arbeitsweg lag. Und der ausladende Wendekreis macht jeden kleineren Kreisverkehr zu einem Wendemanöver in drei Zügen. Die nächste Schmach gab es auf dem Parkplatz des Top-Gear-Studios. Nach der Aufzeichnung macht sich das Team auf den Heimweg, doch der Ford springt bedauerlicherweise nicht an. Die Folge: Ein Abschleppwagen und ein gemieteter Toyota Corolla. Dass die Häme der Kollegen ungeahnte Höhen erreichte, können Sie sich sicher selbst ausmalen. Ein fehlerhaftes Alarmsystem, das mit Sirene und Warnhinweisen per SMS mehrfach einen angeblichen Diebstahl meldete, gab schließlich den Ausschlag: Gerade mal drei Wochen nach der Auslieferung verlangte Clarkson sein Geld zurück und das Auto ging wieder an Ford. Trotz dieser Leidensgeschichte hatte der prominente Erstbesitzer laut eigener Aussage ein Tränchen im Auge, als der GT abgeholt wurde. Die klassische Hassliebe zu einem entzauberten Helden, wenn man so will.

GT101 Das äußerliche Retro-Design setzt sich im Innenraum fort.

Fahrbereit bei bester Gesundheit

Exakt dieses Auto ging 2006 an seinen derzeitigen Besitzer, der offenbar keine Probleme mit der US-Flunder hatte. Mittlerweile stehen rund 25.000 Meilen (etwa 40.000 Kilometer) auf der Uhr, und laut Händler erfreut sich das Vehikel bester Gesundheit. Neuen Reifen, einer frischen Batterie und lückenlosem Service sei Dank. Der 551 PS starke 5,4-Liter-V8 schnurrt wie ein Kätzchen, die Gebrauchsspuren halten sich mit Blick auf die Bilder des Autos in Grenzen. Clarkson hatte den GT in einem klassischen Look konfiguriert – Mitternachtblau mit weißen Rennstreifen. Mittlerweile gehören auch eine neue Abgasanlage und ein KW Gewindefahrwerk zu den Spezifikationen.

Wirft man einen Blick auf das hiesige Angebot an gebrauchten Ford GT Baujahr 2005, bewegen sich die Anschaffungskosten mehrheitlich in Bereichen jenseits der 300.000 Euro. Multipliziert mit der Vorgeschichte, könnte man trotz der streckenweise unrühmlichen Ereignisse, einen deutlichen Preissprung für den ehemaligen Sportwagen von Jeremy Clarkson unterstellen. Doch das wäre falsch, denn Händler GT 101 verlangt gerade einmal 269.000 Prund, umgerechnet also 314.000 Euro. Das ist an sich natürlich kein Schnäppchen, für einen Ford GT mit dieser Historie aber dennoch überraschend zurückhaltend.

Fazit

Die Leidensgeschichte von Jeremy Clarkson und seinem Ford GT entbehrt nicht einer gewissen Komik. Schon allein deshalb könnte man einen satten Preisaufschlag für den gebrauchten Sportwagen aus dem prominenten Vorbesitz vermuten. Dem ist allerdings nicht so. Mit umgerechnet 314.000 Euro bewegt sich der GT in einer modelltypischen Preisregion.