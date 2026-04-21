Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums zeichnen sich beide limitierte Editionen durch markante Designelemente aus, die von klassischen BMW-M-Modellen inspiriert sind.Besondere FarbenDie BMW M3 Edition 40 Jahre Limousine ist in dem ikonischen Laguna Seca Blau lackiert und mit schwarzen Vielspeichenrädern vom Typ 826M in 19 Zoll auf der Vorderachse und 20 Zoll auf der Hinterachse bestückt. Hinzu kommen blaue M-Hochleistungsbremssättel.Der BMW M3 Touring Edition 40 Jahre besticht durch seine Lackierung in Wildberry, kombiniert mit goldenen 826M-Leichtmetallrädern – ebenfalls in Mischgröße von 19 und 20 Zoll – und roten Bremssätteln.Erweiterte AusstattungDarüber hinaus sind beide Editions-Modelle mit einem Exterieurpaket in Hochglanzschwarz ausgestattet, das unter anderem eine schwarze Niere und abgedunkelte Shadow-Line-Lichtelemente umfasst. Ihr exklusiver Status wird zusätzlich durch weitere Details unterstrichen. Die Carbon-Dächer zieren "Edition 40 Jahre"-Embleme. Weitere Editionsschriftzüge finden sich auf den Einstiegsleisten, den Kopfstützen und der Mittelkonsole. Zur erweiterten Serienausstattung zählen BMW-M-Carbon-Schalensitze, die in der klassischen Farbkombination Silverstone & Schwarz gehalten sind. Die BMW M3 Limousine verfügt über blaue Kontrastnähte, während die BMW-M3-Touring-Version rote Ziernähte aufweist. Das BMW-M-Multifunktionslenkrad punktet mit einem Alcantara-Bezug und serienmäßiger Lenkradheizung.\n\t\t\t,\n\t\tKeine Änderungen gibt es auf der Antriebsseite. Es bleibt beim 530 PS und maximal 650 Nm starken Reihensechszylinder-Biturbo-Motor, der mit dem intelligenten Allradantrieb M xDrive kombiniert ist. Da alle Editionsmodelle serienmäßig mit dem M Driver’s Package ausgerüstet sind, liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 280 km/h im Touring beziehungsweise 290 km/h in der Limousine.Gebaut werden von jeder Karosserievariante nur 20 Exemplare. Preise für die Editionsmodelle nennt BMW noch nicht.\n\t\t\t,\n\t\t