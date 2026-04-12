Aston Martin DB6 im Gebrauchtwagen-Test von 1978

Um herauszufinden, was ein gebrauchter Exot im Unterhalt kostet, hat auto motor und sport 1978 einen Aston Martin DB6 gekauft. Der Sportwagen war zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt und hatte drei Vorbesitzer hinter sich. Beim Stuttgarter Händler Merz & Pabst wechslete der "Äschtn", wie der Schwabe die Marke nennt, für 23.800 Mark in den Dienst der Redaktion. Beim Kaufpreis blieb es nicht: Zwei größere Reparaturen im Mai und im August kosteten jeweils rund 2000 Mark. Einmal musste der DB6 liegen abgeschleppt werden und einmal versuchte er, seinen Fahrer zu vergiften. Dafür beeindruckten die Fahrleistungen: Mit seinem 325 PS starken Vierliter-Sechszylinder erreichte der Aston Martin mühelos hohe Geschwindigkeiten, das bevorzugte Autobahn-Tempo ...